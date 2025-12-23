Αναγέννηση Καρδίτσας: Επαφές με Σπανό

Ο Δημήτρης Σπανός φαντάζει το φαβορί για τον πάγκο της Αναγέννησης.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Αναγέννηση Καρδίτσας, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τίμου Καβακά από την τεχνική ηγεσία. Η διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» δεν έχασε χρόνο και ξεκίνησε συζητήσεις με τον Δημήτρη Σπανό.

Η Αναγέννηση βρίσκεται στο -1 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή και αυτή τη στιγμή μοιάζει η μοναδική ομάδα που μπορεί να τον κοντράρει για την άνοδο. Ο Σπανός αποτελεί μια καλή περίπτωση για τον πάγκο, καθώς γνωρίζει καλά την κατηγορία και έχει δουλέψει σε ομάδες που πρωταγωνιστούν.

Προ εβδομάδων μάλιστα, ο Αιγιώτης τεχνικός απολύθηκε από τον Ηρακλή, μετά την ισοπαλία με την Αναγέννηση...

