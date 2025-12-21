Χειραγώγηση χωρίς ενόχους!

Μετά από πολλά χρόνια η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ πιστοποίησε χειραγωγημένο ματς: Την αναμέτρηση Ηλιούπολης – Παναργειακού (1-1) για το πρωτάθλημα της Super League 2. Γράφει ο Κ.Θωμαΐδης.

Ο αγώνας διεξήχθη στις 2 Φεβρουαρίου 2025 και η έκθεση της Sportradar έφτασε στην Ομοσπονδία δύο εβδομάδες αργότερα. Χρειάστηκαν δέκα ολόκληροι μήνες για να αναλάβει το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας. Κατέληξε στην απόφαση ότι αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, με σκοπό το στοιχηματισμό. Μάλιστα η απόφαση επικυρώθηκε και από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Διαβάζοντας το σκεπτικό των τακτικών δικαστών, εύκολα διαπιστώνει κανείς δύο μεγάλες αντιφάσεις. Αθωώνεται κατηγορούμενος ποδοσφαιριστής, ο οποίος με βάση την έκθεση της Εταιρίας Ανίχνευσης Στοιχηματικής Απάτης είχε κυρίαρχο ρόλο στη χειραγώγηση του ματς. Οι δικαστές αποφαίνονται ότι η αλλοίωση επετεύχθη, αλλά δεν διευκρινίζουν με ποιον τρόπο. Μάλιστα αποφεύγουν να καταδικάσουν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και επιβάλλουν χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ στην κάθε μία από τις δύο ομάδες.

Το 2013, σ' ένα ποινικό δικαστήριο (όπου απαιτείται ο απόλυτος βαθμός απόδειξης) η εισαγγελέας Βιργινία Σακελλαροπούλου είχε επιμείνει ότι «χωρίς την ενοχή ανθρώπων που πατάνε στο χορτάρι, είναι δύσκολο να έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις». Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο εκείνο κατέληξε σε καταδίκες φυσικών προσώπων, όπως και τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Για να πληρώσουν το μάρμαρο ομάδες, πρέπει οπωσδήποτε να αποδειχτεί ευθύνη φυσικών προσώπων.

Στην υπόθεση της Ηλιούπολης και του Παναργειακού οι δικαστές της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν κατάφεραν να εντοπίσουν φυσικά πρόσωπα. Κι όμως, θεώρησαν χειραγωγημένο το ματς και τιμώρησαν με πρόστιμο τις δύο ομάδες. Τουλάχιστον περίεργο, καθώς δεν μπορείς να τιμωρήσεις τα σήματα των ομάδων, αλλά πρέπει να βρεις και τους αξιωματούχους.

Η δεύτερη μεγάλη αντίφαση έχει να κάνει με το ύψος της ποινής. Εφόσον πράγματι αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα, το χρηματικό πρόστιμο δεν είναι αρκετό. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πειθαρχικός Κώδικας προβλέπει σαφώς ότι επιλέγεται η ποινή του υποβιβασμού. Κάπως έτσι αποδεικνύεται ότι οι δικαστές στην αδυναμία τους να εντοπίσουν ενοχή φυσικών προσώπων, κατέληξαν σε μια σολομώντεια λύση χρηματικού προστίμου στις ΠΑΕ.

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας μας οδηγεί και σ' ένα άλλο συμπέρασμα: Η έρευνα στερείται εργαλείων και υποχρεωτικά πρέπει να πάμε στο μοντέλο της Κύπρου. Αφού εδώ και χρόνια είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν οι ένοχοι, οφείλουμε να καθιερώσουμε το point system στη χειραγώγηση. Έναν Πειθαρχικό Κώδικα που θα επιβάλλει κλιμακωτές ποινές για κάθε φάκελο της Sportradar.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε να γίνονται δικαστικές έρευνες για προηγούμενα πρωταθλήματα, οι οποίες δεν θα έχουν και κανένα νόημα. Το πρωτάθλημα έληξε, το πανηγύρι σχόλασε. Το point system δίνει το δικαίωμα της άμεσης επιβολής ποινής και δημιουργεί καθαρό τοπίο. Οι Κύπριοι είχαν πιο διεφθαρμένο πρωτάθλημα από εμάς και κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση. Ας τους ακολουθήσουμε.