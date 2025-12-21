Όλα τα φώτα στην Τούμπα, ευκαιρία κορυφής για την ΑΕΚ

To ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός μαγνητίζει τα βλέμματα στο κυριακάτικο (21/12) πρόγραμμα της Stoiximan Super League, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ με φόντο την κορυφή.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας (17:30, Cosmote Sport 1) η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ατρόμητο, σε ένα ματς-τελικό για τους "βυσσινί", που ψάχνουν ανάσα σωτηρίας κόντρα στους Περιστεριώτες, οι οποίοι θέλουν να δώσουν συνέχεια στον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ.

Στις 19:30 (Novasports Prime) το μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, έχοντας ως στόχο να εκμεταλλευτεί την γκέλα του Ολυμπιακού και να τον πλησιάσει στον πόντο. Τελευταία ευκαιρία για τους Πράσινους να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή, θέλοντας να κάνουν ό,τι και στον α' γύρο, πάλι με τον με τον Μπενίτεθ στο τιμόνι τους. Στην αποστολή του Τριφυλλιού τόσο ο Σφιντέρσκι, όσο και ο Πάντοβιτς που είχαν τραυματιστεί μεσοβδόμαδα, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε -ακόμα μία φορά- αποστολή, έχοντας ως δεδομένες τις απουσίες των Γιακουμάκη, Μιχαηλίδη, Πέλκα και με τον Λόβρεν αμφίβολο.

Στις 21:00 (Cosmote Sport 1) η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ, θέλοντας να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία που πραγματοποιεί τον τελευταίο καιρό, ψάχνοντας τη δέκατη διαδοχική νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά τον θρίαμβο στο Κόνφερενς Λιγκ, η ομάδα του Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά την αναπάντεχη απώλεια του Ολυμπιακού.