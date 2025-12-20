Χάρη σε ένα αυτογκόλ του Ιβάνοφ στο 22’ ο Άρης πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης (0-1) και πλησίασε στο -2 από την πρώτη πεντάδα, έχοντας, βέβαια, ματς παραπάνω.

Αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων στην Τρίπολη, μεταξύ Αστέρα και Άρη. Οι γηπεδούχοι έψαχναν το τρίποντο της νίκης πριν την σέντρα για να ξεφύγουν από την ζώνη των playout, ενώ οι φιλοξενούμενοι την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα στην Τούμπα και την ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Τελευταίο παιχνίδι για το 2025 για τις δύο ομάδες με τον Άρη να θέλει να ξεχάσει γρήγορα το έτος, το οποίο δεν του πήγε, ομολογουμένως, όσο καλά θα ήθελε.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες ορεξάτες για γκολ. Η πρώτη τελική έγινε από τον Αλάγκμπε στο 10ο λεπτό, μετά από κόρνερ του Αστέρα, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 22ο λεπτό ο Άρης πήρε το προβάδισμα με...αυτογκολ του Αστέρα. Ο Ιβάνοφ έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από σέντρα του Μόντσου.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε δίχως πολλά - πολλά, με τον Άρη να πέφτει σε απόδοση,βγάζοντας ...χαλαρότητα στον αγωνιστικό χώρο και τον Αστέρα να καλείται να ανεβάσει τις γραμμές του, δίχως ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Στα τελευταία δέκα λεπτά του πρώτου μέρους οι παίκτες του Άρη ανέβασαν την απόδοση τους για το ντεμαράζ του ημιχρόνου, όμως δεν σημείωσαν τελική και το 0-1 παρέμεινε ως την λήξη από τον κύριο Τσακαλίδη.

Στην επανάληψη ο Κόλμαν προσπάθησε να φρεσκάρει την ομάδα του με τριπλή αλλαγή, με αποκορύφωμα της πίεσης του Αστέρα τη φάση του Εμμανουηλίδη στο 57', όταν ο παίκτης των γηπεδούχων βρέθηκε πρόσωπο με τον Αθανασιάδη, όμως ο Έλληνας κίπερ βγήκε νικητής και έσωσε την εστία του κρατώντας το μηδέν.

Στο 65ο λεπτό ο Πέρεθ βρήκε εστία για πρώτη φορά για τον Άρη, με τον Παπαδόπουλο όμως να ελέγχει το δυνατό σουτ του Ισπανού και να μπλοκάρει.

Ο Αστέρας πίεζε όμως ο χρόνος περνούσε, με την ομάδα του Χιμένεθ να αμύνεται και να βρίσκει κενούς διαδρόμους στην κόντρα.

Στο 71ο λεπτό νέα ευκαιρία για τον Άρη, με τον Μορουτσάν να πασάρει στον Φρίντεκ και εκείνος να βρίσκει τον Παναγίδη, αλλά ο τελευταίος έστειλε την μπάλα άουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από το ύψος της μικρής.

Αγχωτικά τα τελευταία λεπτά, με καλό ρυθμό στο ματς και πολλές επισκέψεις από τις δύο ομάδες στην αντίπαλη περιοχή, δίχως τις πολλές καλές στιγμές όμως.

Στο 87ο λεπτό ο Ντούντου έχασε τρομερή ευκαιρία να κλειδώσει την νίκη, με ένα δεξί σουτ που πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Παπαδόπουλου.

Η φάση του αγώνα: Το αυτογκόλ του Ιβάνοφ έλυσε τα χέρια των παικτών του Άρη και έφτανε για το τρίποντο της νίκης.

Ο μοιραίος: Ο Ιβάνοφ κατέστη ο μοιραίος της αναμέτρησης, καθώς έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ με δικό του αυτογκολ, μετά από λάθος παρέμβαση στο πρώτο δοκάρι, μετά από σέντρα του Μόντσου.

Ο παίκτης του αγώνα: Ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν άριστος και κομβικός για να μείνει το μηδέν στην εστία του και κράτησε τον Άρη όρθιο για την νίκη.

Οι κιτρινόμαυροι πήραν το τρίποντο και κλείνουν με θετικό πρόσημο το 2025.

Αστέρας Aktor (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης, Μεντιέτα, Κετού, Μακέντα.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Παναγίδης, Μόντσου, Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Πέρεθ, Μορόν.

Διαιτητης

Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)

VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)

AVAR : Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)

Βοηθοι

Οικονόμου Σπήλιος (Αχαΐας)

Ψύλλος Χρήστος (Λέσβου)

Τεταρτος