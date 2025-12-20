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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» / Novasports 2HD
15η αγωνιστική
Αστέρας Τρίπολης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
0 1
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Άρης
ΑΡΗΣ
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Διαιτητης
  • Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
  • VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
  • AVAR: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
Βοηθοι
  • Οικονόμου Σπήλιος (Αχαΐας)
  • Ψύλλος Χρήστος (Λέσβου)
Τεταρτος
  • Τσιοφλίκη Ανδρομάχη (Λάρισας)
Κιτρινες καρτες
  • 34' Αλάγκμπε
  • 41' Πομόνης
  • 55' Μπαρτόλο
Σκορερς
  • 22' Ιβάνοφ (αυτ.)
Κιτρινες καρτες
  • 35' Παναγίδης
  • 66' Ρόουζ
  • 74' Γαλανόπουλος

Live: Αστέρας Aktor - Άρης

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