Live: Αστέρας Aktor - Άρης

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» / Novasports 2HD
15η αγωνιστική
15η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
0 1
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ΑΡΗΣ
Διαιτητης
- Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
- VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
- AVAR: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
Βοηθοι
- Οικονόμου Σπήλιος (Αχαΐας)
- Ψύλλος Χρήστος (Λέσβου)
Τεταρτος
- Τσιοφλίκη Ανδρομάχη (Λάρισας)
Κιτρινες καρτες
- 34' Αλάγκμπε
- 41' Πομόνης
- 55' Μπαρτόλο
Σκορερς
- 22' Ιβάνοφ (αυτ.)
Κιτρινες καρτες
- 35' Παναγίδης
- 66' Ρόουζ
- 74' Γαλανόπουλος