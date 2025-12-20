Ο δρόμος για τη Λειψία: Πιθανό το ζευγάρι ΑΕΚ-Σπάρτα Πράγας στον τελικό!

ΑΕΚ και Σπάρτα Πράγας είναι πιθανό να αποτελέσουν το ζευγάρι του φετινού τελικού του Conference League.

Το Football Meets Data αναλύει τα δεδομένα στo Conference League μετά την ολοκλήρωση της League Phase και εκτιμά ότι στον τελικό μπορούν να βρεθούν ΑΕΚ και Σπάρτα Πράγας!

Η ΑΕΚ κατάφερε μετά το επικό παιχνίδι κόντρα στην Κραϊόβα την Πέμπτη να τερματίσει στην 3η θέση της βαθμολογίας του Conference League και είναι μέσα στα τέσσερα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τροπαίου. Ωστόσο, μια περαιτέρω ανάλυση από το Football Meets Data, δίνει πολλές πιθανότητες στον τελικό της διοργάνωσης να βρεθούν ΑΕΚ και Σπάρτα Πράγας.

Όπως εξηγείται, αυτό θα συμβεί αν η Ένωση και οι Τσέχοι βρεθούν στα δύο διαφορετικά μονοπάτια που οδηγούν στο καταληκτικό παιχνίδι.

Οι πιο πιθανοί αντίπαλοι των δυο ομάδων στους «16» είναι η Άλκμααρ ή η Τσέλιε, στα προημιτελικά η Ράγιο Βαγιεκάνο ή η Σαχτάρ και στα ημιτελικά η Κρίσταλ Πάλας ή η Στρασμπούρ. Μάλιστα, οι δύο τελευταίες είναι φαβορί να φτάσουν στον τελικό σε όποιο από τα δυο μονοπάτια βρεθούν.

Πρατικά, στην κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου θα ξεκαθαριστεί αν ΑΕΚ και Σπάρτα θα βρεθούν στο ίδιο μονοπάτι ή όχι, όπως και για τις Κρίσταλ Πάλας και Στρασμπούρ.

Αν βρεθούν στο ίδιο μονοπάτι, τότε θα βρεθούν αντιμέτωπες μόνο στα ημιτελικά, ενώ αν είναι σε διαφορετικά, θα συναντηθούν στον τελικό.