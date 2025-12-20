Δράση σε Φάληρο, Τρίπολη, Πανθεσσαλικό

Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα η δράση της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, πριν τις διακοπές των εορτών.

Με δυνατά παιχνίδια αποχαιρετά το 2025 η Stoiximan Super League καθώς σήμερα ανοίγει η αυλαία της 15ης αγωνιστικής με υποχρεώσεις για Άρη και Ολυμπιακό.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στις 16:00, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Άρη, με τις δυο ομάδες να βρίσκονται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση. Οι Αρκάδες συμπλήρωσαν έξι αγωνιστικές αήττητοι (2-4-0) υπό τις οδηγίες του Κρις Κόουλμαν ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν μόλις μια νίκη στα δέκα τελευταία ματς, με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο. Στόχος και για τους δύο είναι η νίκη για καλές και ήρεμες γιορτές.

Στις 18:00, κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό Βόλος και Παναιτωλικό. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση αν και έπεσαν από την τετράδα, ενώ η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου προέρχεται από τη βαριά εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ και καλείται να βγάλει αντίδραση για να διεκδικήσει μια θέση στα Play Off.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 20:30 την Κηφισιά και θέλει να κλείσει το 2025 στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παραταχθεί χωρίς τον Ελ Κααμπί που βρίσκεται στο Κόπα Άφρικα, ενώ αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ανδρέα Τετέι με την ομάδα των βορείων προαστίων, πριν μετακομίσει και επίσημα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – Άρης (Novasports 2)

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 2)

20:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Κηφισιά (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14 35

2. ΑΕΚ 14 34

3. ΠΑΟΚ 14 32

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 14 25

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 13 22

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 14 22

7. ΑΡΗΣ 14 17

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 14 17

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 14 15

10. ASTERAS AKTOR 14 13

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 14 12

12. ΟΦΗ 13 12

13. ΑΕΛ NOVIBET 14 8

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 14 5