Απέκλεισε την Ίντερ και έκλεισε ραντεβού με την Νάπολι η Μπολόνια (vid)

Η Μπολόνια έκανε την έκπληξη στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας, απέκλεισε την Ίντερ στα πέναλτι με 3-2 [κανονικός αγώνας 1-1] και θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στην Νάπολι.

Μετά το Coppa Italia, η ομάδα του Βιντσέντζο Ιταλιάνο θα διεκδικήσει και το Supercoppa αφού έστειλε στο σπίτι της την Ίντερ και θα παίξει στον τελικό με την Νάπολι [απέκλεισε την Μίλαν μια μέρα πριν]. Οι Rossoblu επικράτησαν 3-2 στα πέναλτι έπειτα από το 1-1 στην κανονική διάρκεια, χωρίς να υπάρχει παράταση.

Σε ένα δυνατό παιχνίδι στο πλαίσιο του μίνι τουρνουά που φιλοξενείται στην Ριγιάντ της Σαουδικής Αραβίας, η Ίντερ πήρε το προβάδισμα νωρίς με το βολέ του Τουράμ, όμως ο Ορσολίνι ισοφάρισε πριν έρθει το ημίχρονο με πέναλτι έπειτα από χέρι του Μπίσεκ μέσα στην περιοχή. Το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε και οι ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στην ψυχοφθόρο διαδικασία.

Εκεί, Λαουτάρο Μαρτίνες και Φέργκιουσον ευστόχησαν για το 1-1, για να ακολουθήσει ένα τρελό σερί με χαμένες εκτελέσεις. Ο Ραβάλια νίκησε τον Μπαστόνι, ο Μπαρέλα σούταρε πάνω από την εστία, ο Μπονί εκτέλεσε το πιο τραγικό πέναλτι όλης της διαδικασίας από πλευράς Ίντερ, ενώ Μόρο [το έπιασε ο Μαρτίνεθ] και Μιράντα [άουτ] δεν τα κατάφεραν για την Μπολόνια. Στο φινάλε ο Τσίρο Ιμόμπιλε έκανε το 3-2 και χάρισε τη μεγάλη πρόκριση στους Rossoblu.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο τελικός θα είναι ένας «κανονικός» τελικός Super Cup καθώς η πρωταθλήτρια [Νάπολι] θα παίξει με την Κυπελλούχο [Μπολόνια] για τον τίτλο.