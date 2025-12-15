Η ποδοσφαιρική ταυτότητα του Νίκολιτς στο πιάτο σας! (Pics & Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός γράφει για την ΑΕΚ και αναλύει την ποδοσφαιρική ταυτότητα του Μάρκο Νίκολιτς.

Μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία εκτυλίσσεται φέτος στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια από τις λίγες καθαρά αθλητικές και ορθολογικές προσπάθειες που έχουμε δει στην Ελλάδα. Παράδειγμα για όλους η φετινή ΑΕΚ, δείχνει τον δρόμο και ανοίγει μάτια για το πως γίνεται...

Αγόρασαν προπονητή αφού...

Ο πρόεδρος παραδέχθηκε πως άλλοι ξέρουν περισσότερο ποδόσφαιρο από αυτόν και αυτό είναι βασικό κριτήριο. Βλέπετε στην Ελλάδα, όποιος βάζει και τα λεφτά στις ομάδες, κάνει ότι θέλει. Δύσκολα παραδέχεται τα λάθη του, συχνά θέλει να πάρει την δόξα μόνος του.

Στην ΑΕΚ, ο πρόεδρός της έκανε πίσω και έφερε τεχνικό διευθυντή για να του κάνει την δουλειά. Ο Ριμπάλτα ανέλαβε και μετά τον πρώτο χρόνο που η ΑΕΚ λειτουργούσε ως μια κανονικότατη ποδοσφαιρική Ελληνική ομάδα, όλα άλλαξαν.

Η πρώτη του κίνηση ήταν φυσικά να βρει προπονητή. Η διαφορά είναι πως δεν κοίταξε μόνο την αγορά των ελεύθερων, εκεί είναι το κλειδί. Στην Ελλάδα που δίνονται λεφτά, πολλές φορές αλόγιστα για ποδοσφαιριστές, μέχρι την καταβολή του buy out στην ΤΣΣΚΑ αγνοούσαμε πως και αυτό μπορεί να γίνει! Πως είναι δυνατόν ο προπονητής, αυτός που καλείται να αναλάβει την καθοδήγηση των ποδοσφαιριστών, αυτός που πρέπει να εμφανίζει το καλό πρόσωπο των αθλητών του, να επιλέγεται πάντα απο την αφορά των ελεύθερων;

Η διαφορά έγινε ακριβώς εδώ, ο Ριμπάλτα επέλεξε έναν άγνωστο στο ευρύ κοινό, έναν προπονητή όμως σκληρό με σαφή εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική πρόταση από την πρώτη στιγμή.

Κάθε εμπόδιο για καλό

Φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα, δεν ήταν, ούτε θα είναι. Η ΑΕΚ πέρασε βαθιά αγωνιστική κρίση, έκανε πολύ κακές εμφανίσεις ένα συγκεκριμένο διάστημα και δέχθηκε έντονη αμφισβήτηση, τόσο όλο το εγχείρημα, όσο και ο ίδιος ο coach Νίκολιτς.

Σε τέτοιες καταστάσεις όμως, τα ενδεχόμενα είναι δύο:

Κατάρρευση του προπονητή, αμφισβήτηση του εαυτού του, αλλαγή ποδοσφαίρου, διατάξεων, προσώπων: Συνήθως αυτή η συνταγή χαρακτηρίζει αδύναμους προπονητές ψυχικά, χωρίς καθαρό μυαλό και σχεδόν σπάνια καταφέρνει κάποιος να αλλάξει την κατάσταση. Αποτυχία.

Εμπιστοσύνη στις γνώσεις του, εμπιστοσύνη των αθλητών στο πρόσωπό του, συνέχιση στο ίδιο μοτίβο γενικής φιλοσοφίας και μικροαλλαγές σε τακτική και ρόλους. Συνήθως και εδώ σε αποτυχία οδηγούμαστε (γελάστε αλλά είναι η αλήθεια). Πάντως, έχει περισσότερες πιθανότητες κάποιος να γυρίσει την κατάσταση στην δεύτερη περίπτωση.

Ο Νίκολιτς έδειξε να προτιμά τον δεύτερο δρόμο και του βγήκε σε καλό.

Πως γύρισε την κατάσταση

Κατάργηση των εξτρέμ, πλέον το πλάτος ανήκει στους πλάγιους μπακ. Η χρησιμοποίηση αριστερά των Κουτέσα - Κοϊτά και δεξιά του Ελίασον, έδινε μια λανθασμένη εντύπωση στους παίκτες της ΑΕΚ πως απέναντι σε κλειστές άμυνες η εύκολη λύση είναι να πασάρουν εκεί. Πλέον, με Ρότα, Πήλιο ή Πένραϊς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν τους πασάρεις τόσο εύκολα, ξέρεις ότι επιθετικά είναι περισσότερα στηρίγματα παρά αυτοί που θα κάνουν την προσωπική ενέργεια.

Στην 3-1-6 διάταξη λοιπόν που επιχειρεί πάντα ο coach Νίκολιτς, οι εξτρέμ έχουν έρθει μέσα, εσωτερικά, κοντά στον φορ. Υπάρχει και μια νέα παραλλαγή που είδαμε με Ζοάο Μάριο στη Λεωφόρο, όπως και με τον Λιούμπισιτς στο Αγρίνιο.

Ο ένας να λειτουργεί ως “false winger”, έξω από τις δύο τετράδες άμυνας του αντιπάλου. Έτσι, θα είναι και πιο ομαλή η είσοδος και πάλι των εξτρέμ. Επίσης, δίνει και σαφή κατεύθυνση σε όλο το roster, οι πάσες πρέπει να γίνονται κάθετα, στον άξονα και όχι πλάγια.

Αλλαγές παιχνιδιού

Όπως είναι φυσικό, η πολυκοσμία στον κεντρικό μεσοεπιθετικό άξονα που επιχειρεί ο coach Νίκολιτς, έχει άμεσο αντίκτυπο και στους αντιπάλους. Η τελευταία τους γραμμή άμυνας δεν μπορεί παρά να κλείσει αρκετά, έτσι δημιουργείται χώρος πλάγια.

Το λάθος της άμυνας προκαλείται στην μετακίνηση και όχι στην στασιμότητα. Μια ομάδα που παίζει όπως η ΑΕΚ πολύ κλειστά επιθετικά, δεν θα προκαλούσε καμία μετακίνηση στον αντίπαλο καθώς η άμυνα θα μπορούσε να μένει στάσιμη.

Έτσι, πως θα δημιουργηθεί ρήγμα; Η διαγώνιες μπαλιές κάνουν ακριβώς αυτό: Προκαλούν μαζική μετακίνηση, η άμυνα πρέπει να κινηθεί και να δράσει γρήγορα, άρα οι ποδοσφαιριστές της πρέπει να σκεφτούν, άρα μεγαλώνουν την πιθανότητα λάθους!

Ο coach Νίκολιτς σαφώς και δεν έχει λύσει όλα του τα προβλήματα. Η ΑΕΚ όμως είναι μια ομάδα που παίζει πλέον διαφορετικά, ανέβασε την πίεσή της και τα μέτρα της στο γήπεδο ενώ πλέον κυκλοφορεί και την μπάλα καλύτερα, πιο επιθετικά και πιο γρήγορα. Η ποδοσφαιρική πρόταση του Νίκολιτς είναι ακόμα στην αρχή, είναι άκρως ποδοσφαιρική όμως και θα υπάρξουν αναταραχές γιατί είναι λογικό. Κάθε φορά όμως, το στοίχημα είναι να βγαίνει ο οργανισμός πιο δυνατός και στο τέλος της σεζόν ποιος ξέρει, όλα γίνονται. Έτσι κι αλλιώς, η ΑΕΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και το πιο σημαντικό: Δεν πάσχει ξεκάθαρα σε κανέναν τομέα του αθλήματος όπως οι ανταγωνιστές της...

Όλη η ανάλυση για την ΑΕΚ του Νίκολιτς στο παρακάτω video: