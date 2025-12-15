Αποχαιρέτησε την Σλάβια ο Ζαφείρης: «Είμαι ευγνώμων, θα θυμάμαι για πάντα τις στιγμές μας» (pics)

Ξεχωριστό μήνυμα προς την Σλάβια Πράγας έστειλε ο Χρήστος Ζαφείρης, δηλώνοντας ευγνώμων για τις στιγμές που αγωνίστηκε με την φανέλα της.

Ο 22χρονος άσος βρίσκεται από χθες (14/12) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με στόχο να ανοίξει το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Δικεφάλου.

Με την συγκεκριμένη εξέλιξη, ο ίδιος βάζει και επίσημα τέλος στην τριετή παρουσία του με την τσέχικη ομάδα, γνωρίζοντας την αποθέωση στο τελευταίο παιχνίδι με την Γιάμπλονετς.

Μάλιστα, με ανάρτηση του στο Instagram, αποχαιρέτησε με λόγια καρδιάς τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του, τους ανθρώπους και τους φίλους της Σλάβια Πράγας, τονίζοντας πως ήταν τιμή του να φορέσει την φάνε της.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου.

Είμαι ευγνώμων σε όλους στο σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό και τους καταπληκτικούς οπαδούς που με στήριξαν από την πρώτη μέρα.

Ήταν τιμή μου να φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα μείνουν για πάντα μαζί μου.

Σας ευχαριστώ για όλα, σας εύχομαι μόνο επιτυχίες στο μέλλον.

Ζάφι».