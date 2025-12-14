Με γκολ των Μπίσεκ και Λαουτάρο από το πρώτο μέρος, η Ίντερ επιβλήθηκε εκτός έδρας της Τζένοα (1-2) και προσπέρασε Μίλαν και Νάπολι, που είχαν απώλειες νωρίτερα.

Δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα για τους Nerazzurri, οι οποίοι μπορεί να μην κάνουν νίκες στα μεγάλα ματς, όμως καθαρίζοντας τα «μικρά», βρέθηκαν στη κορυφή. Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου επικράτησε 1-2 της Τζένοα στο Luigi Ferraris και εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Μίλαν με την Σασουόλο (2-2) και την ήττα της Νάπολι από την Ουντινέζε (1-0) και προσ-πέρασε στο Νο1 της Serie A.

Οι Μιλανέζοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι κόντρα στους Rossoblu και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6' με το αριστερό σουτ του Μπίσεκ από το ύψος της περιοχής στην κλειστή γωνία, για να έρθει και το 0-2 στο 38′ με το ωραίο τελείωμα του Λαουτάρο Μαρτίνες. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη βάλει βάσεις νίκης και την πήραν, παρότι οι Γενοβέζοι μείωσαν σε 1-2 στο 68′ με τον Βιτίνια και προσπάθησαν στη συνέχεια να ψάξουν την ισοφάριση, χωρίς να τα καταφέρουν.