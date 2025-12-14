Η Σπόρτινγκ διέλυσε την Άβες με δύο ασίστ του Βαγιαννίδη - Μπήκε ως αλλαγή ο Ιωαννίδης

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έστησε πάρτι κόντρα στην Άβες επικρατώντας με 6-0, σε μια αναμέτρηση που ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός και μοίρασε δύο ασίστ, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης μπήκε ως αλλαγή.

Τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας μπήκαν στο ματς με το «μαχαίρι στα δόντια», αφού στο 32ο λεπτό ο Σουάρεζ έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους και στο 35' ο Βιαγιαννίδης με υπέροχη ντρίμπλα σε αντίπαλο, σέρβιρε στον Αραούχο που διαμόρφωσε το 2-0.

Το πεντάλεπτο φωτιά της Σπόρτινγκ, ολοκληρώθηκε στο 37' με τον Κατάμο να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0, στέλνοντας τους γηπεδούχους με σαφές προβάδισμα νίκης στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Η Σπόρτινγκ βγήκε με ορμή και στο δεύτερο μέρος, αφού στο 47' ο Αραούχο με δεύτερη ασίστ στου Βαγιαννίδη «έγραψε» το 4-0, ενώ στο 53' ο Σουάρες ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0.

Στο 55' ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, με το αποτέλεσμα ουσιαστικά να έχει κριθεί, με τον Κατάμο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων απλά να βάζει το κερασάκι στην τούρτα για το 6-0 της Σπόρτινγκ.