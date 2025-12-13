Ο ΠΑΟΚ πέρασε σαν... σίφουνας από την Αθήνα, επικρατώντας του Παναθηναϊκού στη Κηφισιά με 1-3 και παραμένοντας την κορυφή της Women's Football League.

O ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την διαφορά ποιότητας από τον Παναθηναϊκό και κάνοντας μία επιβλητική εμφάνιση, πέρασε... αέρας από την Κηφισιά με 1-3. συνεχίζοντας να φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από 11 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, με 10 νίκες (1 ισοπαλία) και 44-3 γκολ - Ακόμη μία νίκη σε ντέρμπι για τον Δικέφαλο μετά από Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΚ και ΟΦΗ, έμειναν στην έβδομη θέση οι «πράσινες».

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και με αρκετές επικίνδυνες επισκέψεις στην εστία της Νάση. Αυτή η επιμονή του Δικεφάλου δικαιώθηκε καθώς στο 22o λεπτό η Μήτκου πάτησε από τα πλάγια στην περιοχή και με ωραία σέντρα βρήκε την Αντρέεφσκα, η οποία με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Οι ασπρόμαυρες συνέχισαν την πίεσή τους και στο 34' κέρδισαν πέναλτι για χέρι εντός περιοχής, με την Γκατσανίτσα να αναλαμβάνει το χτύπημα και να σκοράρει για το 0-2. Εκεί που όλα έδειχναν πως ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε με ένα ισχυρό προβάδισμα στα αποδυτήρια, η Κοσκερίδου έκανε ένα μεγάλο λάθος με πάσα πίσω, με την Μπράτιτς να το εκμεταλλεύεται και να πλασάρει εξαιρετικά την Νοϊχάους για το 1-2.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ κατέβασε τον ρυθμό, με τον Παναθηναϊκό να έχει στα πρώτα λεπτά το μομέντουμ από το γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους αλλά χωρίς να απειλεί ιδιαίτερα. Η πρώτη μεγάλη στιγμή μάλιστα άνηκε στην ομάδα του Θανάση Πατρικίδη, με την Μήτκου να σεντράρει και την Γκατσανίτσα να πιάνει ένα φανταστικό τακουνάκι, αναγκάζοντας τη Νάση σε μία απίθανη επέμβαση, στο 63ο λεπτό.

Τελικά, το γκολ που κλείδωσε τη νίκη για τον Δικέφαλο ήρθε στο 75ο λεπτό και ήταν... ποίημα. Η Γουίχι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και η Αργυρίου με ένα απίθανο τελείωμα έγραψε το 1-3, το οποίο έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή της στο τελικό αποτέλεσμα του ντέρμπι.

Στα τελευταία λεπτά και έχοντας την κατοχή δική του ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε το υπέρ του προβάδισμα και έφυγε με ένα πολύτιμο τρίποντο από την Αθήνα, με νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.