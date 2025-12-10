Βαθμολογία Champions League: Στο -1 από την 24άδα ο Ολυμπιακός - Παραμένει πρώτη η Άρσεναλ

Η βαθμολογία της league phase του Champions League και πως αυτή διαμορφώθηκε μετά τα πρώτα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής.

Μετά την λήξη και του τελευταίου αγώνα της πρώτης ημέρας από την έκτη αγωνιστική του Champions League, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μόλις έναν βαθμό μακριά από την 24άδα. Ωστόσο μένει να φανεί αν μείνει εκεί καθώς σε περίπτωση νίκης της Κλαμπ Μπριζ ή της Αθλέτικ Μπιλμπάο, θα πέσει πιο κάτω από την 26η θέση.

Στην πρώτη παραμένει η Άρσεναλ, χωρίς να έχει παίξει τον αγώνα της. Η Μπάγερν έφτασε σε βαθμούς την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, όμως είναι στην δεύτερη θέση λόγω διαφοράς τερμάτων.

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15

2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15

3. Αταλάντα 6 (8-6) 13

4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

5. Ίντερ 6 (12-4) 12

6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12

8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12

9. Τότεναμ 6 (13-7) 11

10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

11. Τσέλσι 6 (13-8) 10

12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10

14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10

15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9

17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9

18. Μονακό 6 (7-8) 9

19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8

20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

22. Νάπολι 5 (6-9) 7

23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

24. Πάφος 5 (4-7) 6

25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6

26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5

27. Μπριζ 5 (8-13) 4

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4

31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3

33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1

36. Άγιαξ 5 (1-16)