Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε ακόμα περισσότερο την 10η θέση η Ελλάδα!

Πιο κοντά από ποτέ στην Τσεχία και την 10η θέση βρίσκεται η Ελλάδα, μετά από την νίκη του Ολυμπιακού. Η απόσταση μειώθηκε στους 2.588 βαθμούς (κάτι περισσότερο από 6 νίκες), η οποία πλέον δεν είναι απαγορευτική ειδικά αν προκύψουν και μπόνους πρόκρισης στην επόμενη φάση.
Κάτι πλέον απόλυτα εφικτό, αφού μέσα στο κόλπο βρίσκεται πλέον και ο Ολυμπιακός, με το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει βάσιμες ελπίδες ακόμα και για τέσσερις προκρίσεις από την League phase.
Η Τσεχία περιμένει το βράδυ την προσπάθεια της Σλάβια Πράγας που δοκιμάζεται στο Λονδίνο από την Τότεναμ, ενώ το ελληνικό ποδόσφαιρο περιμένει βαθμολογική συνεισφορά και από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ που παίζουν αυτή την εβδομάδα απέναντι σε σχετικά βατούς αντιπάλους (Λουντογκόρετς, Πλζεν, Σαμσούνσπορ) για να μειώσει κι άλλο την διαφορά.
Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ έχει ως εξής
10. Τσεχία 44.300 4/5
11. ΕΛΛΑΔΑ 41.712 4/5
12. Πολωνία 40.375 4/4
13. Νορβηγία 38.387 2/5
14. Δανία 37.981 2/4
15. Ελβετία 33.100 3/5
16. Αυστρία 32.850 3/5
17. Κύπρος 32.787 3/4
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
EUROPA LEAGUE
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
19:45: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
22:00: Παναθηναϊκός - Πλζεν
CONFERENCE LEAGUE
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
19:45: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ
Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2027-28
10Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: League phase Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11Η-12Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13Η-14Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
17Η-22Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –