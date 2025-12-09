Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε ακόμα περισσότερο την 10η θέση η Ελλάδα!

Η νίκη του Ολυμπιακού μείωσε ακόμα περισσότερο την απόσταση από την Τσεχία στην μάχη για την 10η θέση στην βαθμολογία χωρών της UEFA.

Πιο κοντά από ποτέ στην Τσεχία και την 10η θέση βρίσκεται η Ελλάδα, μετά από την νίκη του Ολυμπιακού. Η απόσταση μειώθηκε στους 2.588 βαθμούς (κάτι περισσότερο από 6 νίκες), η οποία πλέον δεν είναι απαγορευτική ειδικά αν προκύψουν και μπόνους πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Κάτι πλέον απόλυτα εφικτό, αφού μέσα στο κόλπο βρίσκεται πλέον και ο Ολυμπιακός, με το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει βάσιμες ελπίδες ακόμα και για τέσσερις προκρίσεις από την League phase.

Η Τσεχία περιμένει το βράδυ την προσπάθεια της Σλάβια Πράγας που δοκιμάζεται στο Λονδίνο από την Τότεναμ, ενώ το ελληνικό ποδόσφαιρο περιμένει βαθμολογική συνεισφορά και από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ που παίζουν αυτή την εβδομάδα απέναντι σε σχετικά βατούς αντιπάλους (Λουντογκόρετς, Πλζεν, Σαμσούνσπορ) για να μειώσει κι άλλο την διαφορά.

Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ έχει ως εξής

10. Τσεχία 44.300 4/5

11. ΕΛΛΑΔΑ 41.712 4/5

12. Πολωνία 40.375 4/4

13. Νορβηγία 38.387 2/5

14. Δανία 37.981 2/4

15. Ελβετία 33.100 3/5

16. Αυστρία 32.850 3/5

17. Κύπρος 32.787 3/4

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

EUROPA LEAGUE

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

19:45: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ

22:00: Παναθηναϊκός - Πλζεν

CONFERENCE LEAGUE

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

19:45: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ

Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2027-28

10Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: League phase Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11Η-12Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13Η-14Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

17Η-22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –