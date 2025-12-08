Ντέμης: «Απίθανος ο Πινέδα»!

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στάθηκε στην εξαιρετική παρουσία του Ορμπελίν Πινέδα στον αγώνα με τον Ατρόμητο αλλά και στην αγωνιστική πρόοδο της ΑΕΚ.

Πιο αναλυτικά, στο σχόλιο που έκανε στην εκπομπή Monday FC των καναλιών Novasports, ειπε αρχικά για τον Μεξικανό μέσο που αναδείχτηκε MVP του χθεσινού αγώνα με τους Περιστεριώτες:

«Ο Πινέδα ήταν απίθανος. Κάθε παιχνίδι του είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Στο ματς με τον Ατρόμητο έκανε παρά πολλά κλεψίματα, κινήσεις, πατούσε στην περιοχή, έκανε τα πάντα. Ήταν παρά πολύ καλός. Και σκόραρε. Ο Πινέδα μου θύμισε τον Πινέδα που ξέρουμε» και πρόσθεσε για την εικόνα της ΑΕΚ συνολικά:

«Και στην αρχή είχε καλά αποτελέσματα αλλά δεν μου άρεσε ενώ τώρα βλέπουμε μια πρόοδο στην ΑΕΚ. Βλέπω ότι σε κάθε ματς, έχει και παραπάνω ένταση. Εκτός του ότι ανέβασε την ένταση στα μαρκαρίσματα ανέβασε και τα μέτρα που μαρκάρει. Έχει ανεβάσει την άμυνα της πιο πάνω. Υπάρχει πρόοδος εκεί, υπάρχει πρόοδος στα τελευταία ματς και αρχίζει και γίνεται ξεκάθαρο το στυλ παιχνιδιού του Νίκολιτς. Έχει κάνει καλό παιχνίδι χθες η ΑΕΚ, χωρίς πολλές φάσεις αλλά ο Ατρόμητος ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο, έκλεινε τους χώρους, παρ’ όλα αυτά η ΑΕΚ βρήκε τους τρόπους με υπομονή και σωστές κινήσεις, είδες ένα σχέδιο ξεκάθαρο, γιατί αυτό το ματς ήρθε μετά από τρία παιχνίδια που έβλεπα ότι εξελίσσεται κάτι».