Κριτική Παναθηναϊκού: Μοιραίος ο Μλαντένοβιτς, το πάλεψε ο Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την ΑΕΛ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Μοιραίος ο Μλαντένοβιτς, θετικός ο Ζαρουρί.

Κωνσταντίνος Κότσαρης: Δεν φέρει ευθύνη σε κανένα από τα δύο γκολ της ΑΕΛ, έχοντας κάνει μάλιστα και μια σπουδαία επέμβαση πριν το 1-0.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Ήταν ο μοιραίος του Παναθηναϊκού, αφού από δικό του λάθος ήρθε το 1-0, ενώ έκανε πέναλτι στην εκπνοή για το τελικό 2-2, αντικρίζοντας και κόκκινη κάρτα. Μοναδικό θετικό η ασίστ του στο γκολ του Καλάμπρια.

Αχμέντ Τουμπά: Δεν έβγαλε ιδιαίτερη σταθερότητα για την ομάδα του, με την ΑΕΛ να απειλεί τις φορές που βρήκε χώρους στην αντεπίθεση.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Μια από τα ίδια και για τον Αμερικανό, που δεν έκανε κάποιο μεγάλο λάθος, αλλά δεν έβγαζε μεγάλη σιγουριά στα μετόπισθεν.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με άψογη κεφαλιά για το 1-1 και γενικά ήταν από τους δραστήριους και κινητικούς παίκτες του «Τριφυλλιού».

Μανώλης Σιώπης: Σε ένα ματς όπου ο Παναθηναϊκός είχε την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, δεν κατάφερε να φανεί όσο θα ήθελε και να συνεισφέρει ιδιαίτερα στο παιχνίδι της ομάδας του.

Άνταμ Τσέριν: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτός που πήρε τις περισσότερες πρωτοβουλίες στην μεσαία γραμμή και στο κατέβασμα της μπάλας. Στο δεύτερο «χάθηκε» και δεν έδωσε κάτι ιδιαίτερο.

Τάσος Μπαασέτας: Σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι, είχε κάποια καλά στημένα και γενικά προσπάθησε να δώσει πράγματα.

Ανάς Ζαρουρί: Θετικός από αριστερά ο Μαροκινός, που έκανε ντρίμπλες, πήγε σε ατομικές ενέργειες και ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα. Αυτός κέρδισε το πέναλτι για το 1-2 στο δεύτερο ημίχρονο.

Ματέους Τετέ: Είχε όρεξη, όμως δεν του βγήκαν οι ενέργειες που ήθελε και δεν έδωσε κάτι ουσιαστικό στην ομάδα του. Λίγο πριν το φινάλε μάλιστα έχασε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ για να «γράψει» το 1-3 και να τελειώσει το ματς.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Δέχτηκε πολύ σκληρά μαρκαρίσματα (και στο πρόσωπο), ήταν γενικά αποκομμένος από την υπόλοιπη ομάδα και δεν απείλησε ποτέ την αντίπαλη εστία.

Μίλος Πάντοβιτς: Δεν φάνηκε καθόλου στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Δεν φάνηκε καθόλου στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Σίριλ Ντέσερς: Απείλησε σε 1-2 περιπτώσεις την εστία του Αναγνωστόπουλου, δίχως να δώσει κάτι ουσιαστικό πάντως.

Τιν Γεντβάι: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.