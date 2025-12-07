Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδειακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι στην Αρκαδία, με τον Αλάγκμπε να βάζει μπροστά την ομάδα του στο πρώτο μέρος και τον Μπάλτσι να ισοφαρίζει στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο για το τελικό 1-1 που δεν άφησε ικανοποιημένο κανέναν.

«Κορμιά» για τη νίκη έπεσαν στην Τρίπολη, ανάμεσα σε Αστέρα και Λεβαδειακό, ωστόσο η... μπίλια έκατσε στο Χ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League, με σκόρερ τους Αλάγκμπε και Μπάλτσι σε πρώτο και δεύτερο μέρος.

Παρέμεινε τέταρτη... μέχρι νεωτέρας η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου με 22 βαθμούς, ενώ αντίστοιχα αυτή του Κόουλμαν πήγε στους 12 βαθμούς και την 9η θέση αντίστοιχα, με παιχνίδι παραπάνω από τους διώκτες του.

Ο Αλάγκμπε άνοιξε το σκορ από νωρίς...

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Αστέρα Τρίπολης ο οποίος μόλις στο έβδομο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν ο Αλάγκμπε εκμεταλλεύτηκε την κακή απομάκρυνση του Ιβάνοφ μετά από το κόρνερ του Μεντιέτα και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ομάδας του.

Στο 28ο λεπτό το σύνολο του Κόουλμαν είχε μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά του, ο Λοντίγκιν όμως σταμάτησε σε τετ α τετ τον Μακέντα, γλιτώνοντας τα χειρότερα για τον Λεβαδειακό. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου (44') ο Παλάσιος έγραψε την μοναδική τελική των Βοιωτών, όταν έκανε μία όμορφη προσπάθεια, με το σουτ του να καταλήγει άουτ.

Ισοφάρισε και έφτασε κοντά στο 1-2 ο Λεβαδειακός!

Το δεύτερο μέρος ήταν ιδιαίτερα νωθρό, με τον Αστέρα να προσπαθεί να διαφυλάξει την εστία του και τον Λεβαδειακό να μην είναι ιδιαίτερα απειλητικός. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήρθε στο 71ο λεπτό, με τον Λαγιούς να σεντράρει εξαιρετικά και τον Όζμπολτ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση με το κεφάλι. Τ

ελικά, το 1-1 για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 77' με συρτό σουτ του Μπάλτσι ο οποίος νίκησε τον Παπαδόπουλο για να φέρει το ματς στα ίσια.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Λεβαδειακός έφτασε μία... ανάσα από το 1-2, ωστόσο ο τερματοφύλακας του Αστέρα πρόλαβε τελευταία στιγμή τον Όζμπολτ, πριν ο Σλοβένος στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Από το κόρνερ το οποίο προέκυψε, ο Μάγκνουσον πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά εντός περιοχής, την έστειλε όμως εκτός εστίας!

Τα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων δεν έκρυβαν κάποια παραπάνω συγκίνηση, με το 1-1 ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό να μένει μέχρι το φινάλε, σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο όμως οι φιλοξενούμενοι που ισοφάρισαν, είχαν σπουδαίες στιγμές για την ολική ανατροπή η οποία τελικά δεν ήρθε!

Aστέρας AKTOR (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης – Γιαμπλόνσκι (80’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (80’ Τζανδάρης) – Εμμανουηλίδης (84’ Καλτσάς), Μεντιέτα (67’ Μούμο), Κετού – Μακέντα (67’ Γκιοακίνι).

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Βήχος – Κωστή, Τσόκαϊ – Παλάσιος (90’+2’ Μανθάτης), Πεντρόσο (61’ Λαγιούς), Βέρμπιτς (61’ Μπάλτσι) – Όζμπολτ.