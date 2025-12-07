Live: Αστέρας Aktor - Λεβαδειακός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» / Novasports 2HD
13η αγωνιστική
13η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1 1
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ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Διαιτητης
- Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
- VAR: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
- AVAR: Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου)
Βοηθοι
- Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)
- Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
Τεταρτος
- Κατόπης Ελευθέριος (Σάμου)
Σκορερς
- 7 Αλάγκμπε
Κιτρινες καρτες
- 63 Αλάγκμπε
- 68 Μούμο
- ΄90+3΄ Ιβάνοφ
Σκορερς
- 77 Μπάλτσι
Κιτρινες καρτες
- 16 Μάγκνουσον