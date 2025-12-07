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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» / Novasports 2HD
13η αγωνιστική
Αστέρας Τρίπολης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1 1
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Λεβαδειακός
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
  • VAR: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
  • AVAR: Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου)
Βοηθοι
  • Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)
  • Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
Τεταρτος
  • Κατόπης Ελευθέριος (Σάμου)
Σκορερς
  • 7 Αλάγκμπε
Κιτρινες καρτες
  • 63 Αλάγκμπε
  • 68 Μούμο
  • ΄90+3΄ Ιβάνοφ
Σκορερς
  • 77 Μπάλτσι
Κιτρινες καρτες
  • 16 Μάγκνουσον

Live: Αστέρας Aktor - Λεβαδειακός

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