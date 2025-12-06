Μπόρζες: «Μας εξέπληξε με το πώς αντιμετώπισε τον τραυματισμό του ο Ιωαννίδης»

Ο Ρουί Μπόρζες μίλησε για τη συνεισφορά του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας διεθνής ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι και πάλι στη διάθεση του προπονητή του με τη Σπόρτινγκ, έπειτα από τον τραυματισμό του που τον έθεσε νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες. Ο 25χρονος επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδια απέναντι στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στο 86ο λεπτό, με τον κόουτς του, Ρουί Μπόρζες, να απαντάει σε ερώτηση αναφορικά με το πώς ο ποδοσφαιριστής του κατάφερε να γυρίσει νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο Πορτογάλος προπονητής ανέφερε:

«Ο Ιωαννίδης μάς δίνει πολλά καλά στοιχεία. Δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της αποχής του. Μίλησα μαζί του. Ακούω πολύ τους παίκτες και μου αρέσει να τους κατανοώ, κι αυτό έκανα και τώρα. Το βράδυ δεν ξέρω πώς ήταν, γιατί δεν ήμουν μαζί του. Χθες, πάντως, ένιωσα ότι ήταν καλά, γι’ αυτό και ήρθε στο παιχνίδι. Παίκτες σαν κι αυτόν καθορίζουν ένα γκρουπ και μια ποδοσφαιρική ομάδα.

Ο χρόνος στον οποίο ανάρρωσε και η θέλησή του να βοηθήσει όχι μόνο επειδή πρόκειται για την Μπενφίκα, αλλά γιατί ήθελε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό δείχνουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του, που είναι πραγματικά εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την αντοχή και το πώς καταλάβαινε αν βελτιώνεται. Μας εξέπληξε όλους με τον τρόπο που πάλεψε τον τραυματισμό του. Περιμέναμε να επιστρέψει σε έξι εβδομάδες και τελικά γύρισε σε τρεις. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί το αξίζει».