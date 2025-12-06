«Μοιρασιά» στην... μάχη Παυλίδη-Ιωαννίδη με κερδισμένη την Πόρτο

Ισόπαλο με 1-1 έληξε το ντέρμπι ανάμεσα στην Μπενφίκα του Βαγέλλη Ιωαννίδη με την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη.

O Βαγγέλης Παυλίδης πήρε φανέλα βασικού από τον Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 86ο λεπτό, επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του.

Η Σπόρτινγκ, άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, αφού ο Γκονσάλβες εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Μπαρενετσέα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 των «Λιονταριών».

Οι «αετοί», όμως βρήκαν άμεσα την απάντηση, με τον Σουντάκοφ, στο 27ο λεπτό να φέρνει με διπλή προσπάθεια το ματς στα ίσα, με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος του αγώνα.

Έτσι, μετά την ισοπαλία στο μεγάλο πορτογαλικό ντέρμπι κερδισμένη βγήκε η Πόρτο, που έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει την απόστασή της από τους διώκτες της.