Παραπαίει η Βόλφσμπουργκ, ο Μπατσουαγί της «έκλεψε» τη νίκη!

Με πέναλτι στις καθυστερήσεις, η Άιντραχτ έσωσε τον βαθμό για το 1-1 και «βούλιαξε» την ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για αψιμαχίες πριν από την εκτέλεση του Βέλγου επιθετικού.

Μέχρι το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Βόλφσμπουργκ κρατούσε στα... χέρια της ένα σπουδαίο «τρίποντο», όμως ο Βάβρο χρεώθηκε με αυστηρό πέναλτι πάνω στον Τσαϊμπί και ο Μπατσουαγί υπέγραψε το 1-1 στην Φρανκφούρτη.

Στο 67' είχε ανοίξει το σκορ ο Ζέχτερ, όμως δεν έμελλε οι «Λύκοι» να πάρουν νίκη μέσα στον Νοέμβριο, καθώς η προηγούμενη επιτυχία τους σημειώθηκε στο Αμβούργο με 0-1 στις 25 Οκτωβρίου.

Έτσι, η Βόλφσμπουργκ έμεινε στους 9 πόντους, στο +1 από τη ζώνη των μπαράζ, ενώ η Άιντραχτ έχει 21 και συνεχίζει σε «τροχιά» πρόκρισης στο Champions League, ούσα στο -2 από την τέταρτη Λεβερκούζεν.