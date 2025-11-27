Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ανοίγει το σκορ με εξαιρετικό πλασέ του Ιβάνουσετς ο ΠΑΟΚ! (vid) 27-11-2025 21:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ SK Brann ΠΡΟΣΩΠΑ Λούκα Ιβανούσετς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Λούκα Ιβάνουσετς βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή της Μπραν και με ένα ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 64ο λεπτό. Δείτε το γκολ: «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Δυο μεγάλες απορίες βλέποντας τον Φερεϊρίνια menshouse.gr Αγνώριστος ακόμα και στην Αννίτα Πάνια ο Γιώργος Ταμπάκης 15 χρόνια μετά την εξαφάνισή του dailymedia.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Είναι υποχρεωμένος να το ξανακάνει menshouse.gr Ανοίγει το σκορ με εξαιρετικό πλασέ του Ιβάνουσετς ο ΠΑΟΚ! (vid) SHARE