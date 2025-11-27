Ανοίγει το σκορ με εξαιρετικό πλασέ του Ιβάνουσετς ο ΠΑΟΚ! (vid)

Ο Λούκα Ιβάνουσετς βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή της Μπραν και με ένα ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 64ο λεπτό.

Δείτε το γκολ: