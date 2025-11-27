Μια γκολάρα του Καλάμπρια χάρισε στον Παναθηναϊκό τεράστια νίκη με 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς και βάζει γερά τον «πρέσβη» στο κόλπο της πρόκρισης!

Μεγάλο βήμα πρόκρισης πραγματοποίησε απόψε ο Παναθηναϊκός στο βροχερό ΟΑΚΑ μετά τη νίκη του με 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς, με την οποία κεφαλαιοποίησε το διπλό στο Μάλμε, προσεγγίζοντας την οκτάδα κι έχοντας μπροστά του ένα ακόμα εντός έδρας ματς με τη Βιτόρια Πλζεν.



Το τριφύλλι πέτυχε την έκτη του νίκη σε επτά ματς στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ, χάρη σε δύο υπέροχα γκολ του Σφιντέρσκι και του Καλάμπρια, με τον Ιταλό άσο να «ξεφτιλίζει» ποδοσφαιρικά τον Κάριτς και να χαρίζει το χρυσό τρίποντο στον Παναθηναϊκό!

Ο Ράφα Μπενίτεθ αιφνιδίασε στον καταρτισμό της ενδεκάδας, καθώς για πρώτη φορά μετά το ματς με τον Ατρόμητο στο Κύπελλο, όπου ήταν ωστόσο ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών για να χωρέσει/γνωρίσει παίκτες της ομάδας που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, επέλεξε τριάδα στην καρδιά των μετόπισθεν.

Επιπλέον, πραγματοποίησε έξι αλλαγές προσώπων σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Πανσερραϊκό, πέραν της αλλαγής του σχηματισμού των πράσινων. Τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια, τους Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, τον Καλάμπρια σε θέση δεξιού μπακ χαφ και τον Ζαρουρί στον αντίστοιχο ρόλο από αριστερά και τους Μπακασέτα, Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Τετέ και Τζούρισιτς στα πλευρά του Σφιντέρσκι, ο οποίος ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Το τριφύλλι μπήκε δυνατά στο ξεκίνημα, με έμφαση στην ανάπτυξη από τα άκρα και στο 18’ κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ την υπεροχή του. Ο Τετέ έδωσε ωραία τη μπάλα στον Καλάμπρια στα δεξιά κι ο Ιταλός έβγαλε σέντρα που πέρασε παράλληλα στην απέναντι, αριστερή πλευρά. Εκεί, όπου ο Ζαρουρί έβγαλε υποδειγματική σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας και ο Σφιντέρσκι με άψογη κεφαλιά άφησε άγαλμα τον τερματοφύλακα της Στουρμ Γκρατς, ανοίγοντας το σκορ (1-0) μέσα σε αποθέωση.

Οι πράσινοι είχαν τον πλήρη έλεγχο του ματς με εξαίρεση μία φάση στο 30’ όπου σε σουτ του Γιάτα από το ύψος της περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Ντραγκόφσκι.



Τέσσερα λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι Αυστριακοί έφεραν το ματς στα ίσια σε μία αναπάντεχη στιγμή, με τον Κιτεϊσβίλι να πετυχαίνει ένα φανταστικό γκολ με σουτ από τα 20 μέτρα και τη μπάλα να χτυπάει πρώτα στο κάθετο δοκάρι και μετά να καταλήγει στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Ντραγκόφσκι (1-1).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός στο 49’ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πάρει ξανά το προβάδισμα στο σκορ, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα και εντυπωσιακή κεφαλιά του Σφιντέρσκι που έδιωξε ακόμα πιο εντυπωσιακά σε κόρνερ ο τερματοφύλακας της Στουρμ, Κρίστιανσεν.

Ο Μπενίτεθ στο 65’ έκανε διπλή αλλαγή με τον Πάντοβιτς αντί του Σφιντέρσκι στην κορυφή και τον Τσιριβέγια αντί του Τετέ, με τον Μπακασέτα να πηγαίνει σε πιο ψηλά μέτρα, στη «φυσική» του θέση.

Εννιά λεπτά αργότερα, ο Ντάβιντε Καλάμπρια «ξεφτίλισε» ποδοσφαιρικά τον Κάριτς, καθώς πέρασε υπέροχα τη μπάλα από πάνω του και με «ξερό» δεξί σουτ σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ, δίνοντας στον Παναθηναϊκό στο 74’ αυτό που του άξιζε (2-1) εν μέσω αποθέωσης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-4-2-1): Ντραγκόφκι, Πάλμερ Μπράουν, Ινγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια (80’ Κώτσιρας), Τσέριν, Μπακασέτας (85’ Μλαντένοβιτς), Ζαρουρί, Τετέ (65’ Τσιριβέγια), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (65’ Πάντοβιτς).

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (Γιούργκεν Σάουμελ/ 4-3-1-2): Κρίστιανσεν, Μίτσελ, Αϊβου, Γκέιρχοφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Ρόζγκα (61’ Χόρβατ), Τσουκβουανί, Κιτεϊσβίλι (73’ Χοντλ), Μαλόουν (61’ Καγιόμπο), Γιάτα (78’ Γκρκιτς).