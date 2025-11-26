Η Άρσεναλ φέτος τρομάζει, είναι ασταμάτητη και «πάτησε» την Μπάγερν (3-1) και έμεινε η μοναδική ομάδα στο Champions League με το απόλυτο 5/5. Μεγάλο «διπλό» της Αταλάντα (0-3) στην έδρα της Άιντραχτ.

Είναι ασταμάτητη, τρομάζει κόσμο, μοιράζει «Κανονιές» και είναι η Άρσεναλ. Οι Άγγλοι συνέτριψαν και την Μπάγερν στο Emirates με σκορ 3-1 και διανύουν τρομερή χρονιά, καθώς παράλληλα είναι η μοναδική ομάδα στο Champions League που μετρούν πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς.

Έτσι οι Gunners είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase, με τους Βαυαρούς, οι οποίοι είχαν επίσης το απόλυτο πριν την αναμέτρηση, να πέφτουν στην 3η θέση με 12 βαθμούς.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, με τον Γιουριέν Τίμπερ να σκοράρει στο 22ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Μπουκάγιο Σάκα. Η απάντηση των Βαυαρών ήταν άμεση και 10 λεπτά αργότερα ισοφάρισαν, με τον Καρλ να κάνει 1-1 στο 32'.

Ωστόσο, οι «Κανονιέρηδες» δεν σταμάτησαν, είχαν ευκαιρίες και βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο 69ο λεπτό. Ο Νόνι Μαντουέκε βρέθηκε στην πορεία της μπάλας έπειτα από παράλληλη σέντρα του Καλαφιόρι και από κοντά έβαλε ξανά σε θέση οδηγού τους Άγγλους. Έχοντας πλέον ξεκάθαρα και το momentum, ο Μαρτινέλι διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 77' και «κλείδωσε» τη νίκη για την Άρσεναλ.

Μεγάλο «διπλό» η Αταλάντα

Την ίδια ωρα, η Αταλάντα έφευγε με το «διπλό» από την έδρα μιας άλλης γερμανικής ομάδας. Οι Ιταλοί «πάτησαν» την Άιντραχτ μέσα στην Φρανκφούρτη με σκορ 3-0 και έκαναν μεγάλο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Έτσι, οι Ιταλοί ανέβηκαν στην 10η θέση με 10 βαθμούς, ενώ οι Γερμανοί έπεσαν στην 28η, έχοντας συγκεντρώσει 4 πόντους.

Η Αταλάντα «χτύπησε» στο δεύτερο ημίχρονο και με τρία γκολ μέσα σε 5' λεπτά έφτασε στη νίκη. Η αρχή έγινε στο 60ο λεπτό, με τον Αντεμόλα Λούκμαν να σκοράρει για το 1-0. Μόλις δύο λεπτά αργότερα (62') ο Έντερσον διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και στο 65' ο Τσαρλ Ντε Κετελάρ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.