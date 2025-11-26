Η Κ19 του Ολυμπιακού πάλεψε το ματς στα ίσα κόντρα στην σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τα τέρματα των Ντίαθ και Μαρτίνεθ έδωσαν τη νίκη (0-2) στην «Βασίλισσα» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Youth League. Υπό το βλέμμα του άλλοτε «ερυθρόλευκου» Μαρσέλο διεξήχθη ο αγώνας στο Ρέντη.

Στο τρίτο λεπτό το σουτ του Ναβάσκουες πέρασε λίγο άουτ στην πρώτη καλή στιγμή της αναμέτρησης για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δύο λεπτά μετά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μάζεψε σταθερά το σουτ του Ντίαθ. Οι Ισπανοί είχαν την υπεροχή στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και στο 16' η Ρεάλ είχε καλή στιγμή με τον Λεθκάνο, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Δύο λεπτά αργότερα το σουτ του Βαλέρο ήταν άστοχο, ενώ ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Ντουράν. Η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 21', με το συρτό σουτ του Βασιλακόπουλου να μην ανησυχεί τον πορτιέρε της ισπανικής ομάδας. Ο Ναβάσκουες απείλησε ξανά την εστία των γηπεδούχων με το σουτ του Ισπανού άσου να σταματάει στον Γεωργακόπουλο που απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στη συνέχεια οι Νέοι του Ολυμπιακού πήραν την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας και... πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 33' το αδύναμο σουτ του Μπαρόσο δεν δυσκόλεψε τον γκολκίπερ των γηπεδούχων που μάζεψε τη μπάλα. Πέντε λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε καλή ευκαιρία, αλλά ο Γκονζάλεθ μπλόκαρε το σουτ του Φίλη που έκανε καλό ματς. Στο 42' ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μάζεψε το σουτ του Βαλέρο από πλάγια θέση που κόντραρε σε πόδι αμυντικού. Οι Πειραιώτες είχαν τεράστια στιγμή για το 1-0 με τον Βασιλακόπουλο να κάνει το πλασέ από πλεονεκτική θέση και τον τερματοφύλακα της Ρεάλ να μπλοκάρει όμως με διπλή προσπάθεια.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος ανήκε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρτίνεθ στο 49' να φεύγει πάνω από τα δοκάρια των Πειραιωτών. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ένα λεπτό μετά αστόχησε από πλεονεκτική θέση για τους φιλοξενούμενους. Στο 56' το σουτ του Βαλέρο μέσα από την περιοχή κατέληξε στην αγκαλιά του Γεωργακόπουλου. Δύο λεπτά μετά η Ρεάλ σπατάλησε τεράστια στιγμή για το 0-1, όμως ο Καρκατσάλης έβαλε σωτήρια την προβολή και έσωσε την ομάδα του από το πλασέ του Ντίαθ που είχε πορεία προς τα δίχτυα. Οι Πειραιώτες απείλησαν στο 63' με το σουτ του Σιώζου να μην ανησυχεί τον τερματοφύλακα της ισπανικής ομάδας. Στο 65' ο Μαρτίνεθ έπιασε έναν... κεραυνό και ο Γεωργακόπουλος απέκρουσε με εξαιρετική εκτίναξη τη μπάλα, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός έφτασε μια.. ανάσα από το γκολ με τον Βασιλακόπουλου στο 72' να κάνει ωραία ατομική ενέργεια και σουτ, το οποίο σταμάτησε όμως στο δεξί δοκάρι της Ρεάλ! Τρία λεπτά μετά ο Ορτέγα με προβολή απείλησε την εστία των Πειραιωτών από θέση... βολής. Στη συνέχεια ο Αγουάδο έκανε το δυνατό σουτ με τη μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Τελικά, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με πλασέ του Ντίαθ μέσα από την περιοχή, μετά από πάσα του Μαρτίνεθ στο 78ο λεπτό. Στο 87' η Ρεάλ έφτασε κοντά στο 0-2, όμως το σουτ του Αγουάδο σταμάτησε στο δοκάρι των γηπεδούχων. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων ο Καρκατσάλης έκανε πέναλτι πάνω στον Βιγιάλμπα και ο Μαρτίνεθ ανέλαβε την εκτέλεση, ευστοχώντας για το τελικό 0-2 της «Βασίλισσας».

H Ρεάλ με τη νίκη της αυτή έκανε το απόλυτο 5Χ5 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Ολυμπιακός έμεινε στους 7 βαθμούς και στην 20η θέση της συνολικής κατάταξης. Με νίκη την επόμενη και τελευταία αγωνιστική στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι θα προκριθεί απευθείας στους «32» του θεσμού.

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης (87′ Καλαϊτζίδης), Φίλης, Λιατσικούρας, Χάμζα (82′ Κορτές), Τουφάκης, Βασιλακόπουλος (82′ Κότσαλος).

Ρεάλ Μαδρίτης (Χουλιάν Λόπεθ): Γκονθάλεθ, Λεθκάνο, Σέκο (79′ Μένια), Ρίβας, Αγουάδο (66′ Βιγιάλμπα), Βαλέρο (79′ Γκασκόν) (60′ Ορτέγκα), Μαρτίνεθ, Ντίαθ, Ντουράν (79′ Ντουράν), Ναβασκούλες, Μπαρόσο.