Χαμός στην Αργεντινή: Η Ροσάριο του Ντι Μαρία πήρε τίτλο… που δεν υπήρχε!

Σκηνικό απόλυτης αναστάτωσης στήθηκε στην Αργεντινή, καθώς η AFA αποφάσισε ξαφνικά να απονείμει έναν νέο –και μέχρι πρότινος ανύπαρκτο– τίτλο στη Ροσάριο Σεντράλ, με τον Άνχελ Ντι Μαρία να βρίσκεται στο επίκεντρο του θορύβου.

Όλα άρχισαν την Τετάρτη (19/11), όταν ο Ντι Μαρία, σε συνέντευξή του στο «ESPN», αποθέωσε τον πρόεδρο της AFA, Τσίκι Ταπία, λέγοντας: «Ο Τσίκι ήταν αυτός που επέλεξε και στήριξε τον Σκαλόνι. Από εκεί ξεκίνησε η δόξα μας. Το μόνο που μου μένει πια είναι να πάρω ένα πρωτάθλημα με τη Ροσάριο Σεντράλ».

Μόλις μία μέρα αργότερα, και προς έκπληξη όλων, η AFA μαζί με τη λίγκα ανακοίνωσαν ότι η Ροσάριο Σεντράλ είναι η… πρωταθλήτρια του 2025, επειδή συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς στη συνολική βαθμολογία της χρονιάς. Το παράδοξο; Αυτός ο τίτλος δεν υπήρχε στον κανονισμό της σεζόν, η οποία προέβλεπε μόνο νικητές του Apertura και του Clausura.

𝐃𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐈́𝐀 & 𝐑𝐎𝐒𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐋 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 🇦🇷🏆



Ángel Di María returned to his boyhood club Rosario Central last summer and has now won their first league title since 1987 👏🥇



Di María since returning to… pic.twitter.com/IT63cKG0he — 433 (@433) November 20, 2025

Σε ανάρτηση στα social media, η λίγκα –και εν συνεχεία η ομοσπονδία– έγραψε: «Ροσάριο Σεντράλ – Πρωταθλήτρια 2025. Ομόφωνη απόφαση για καθιέρωση του τίτλου “Πρωταθλήτρια Λίγκας”, για την ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς στη Γενική Βαθμολογία».

Στην απονομή παρευρέθηκαν ο πρόεδρος Γκονσάλο Μπεγέσο, η αντιπρόεδρος Καρολίνα Κριστινσιάνο, ο τεχνικός Αριέλ Ολάν, καθώς και οι Ντι Μαρία και Χόρχε Μπράουν.

🔵🟡 LA “COPA DI MARÍA” ERA UNA CARGADA, AHORA ES UNA REALIDAD❗️



⭐️ Rosario Central sumó estrella improvisada por lograr más puntos en la tabla anual.



🥇 A base de penales Fideo volvió y es Campeón 🙌



🇦🇷 Chiqui Tapia, los robos arbitrales, y la liga más VERGONZOSA del mundo 👎 pic.twitter.com/BF0cPtFDQI — Fútbol Analítico (@futbolanal) November 20, 2025

Οργή και αντιδράσεις στη χώρα

Στην Αργεντινή επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια. Πολλοί θεωρούν ότι, ναι, είναι λογικό σε μια σεζόν με δύο τουρνουά να αναγνωρίζεται ως πρωταθλήτρια η ομάδα με τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών, όμως τονίζουν ότι αυτό δεν μπορεί να αποφασίζεται στο τέλος της ίδιας της χρονιάς. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, δεν είναι η πρώτη φορά που η AFA του Κλαούντιο «Τσίκι» Ταπία αλλάζει κανονισμούς στη μέση της σεζόν – πρόσφατα έγιναν αντίστοιχες παρεμβάσεις σχετικά με ποινές και υποβιβασμούς.

Πολλοί βλέπουν την απόφαση ως έναν… περίεργο τρόπο να “ευχαριστήσουν” τον Ντι Μαρία, ο οποίος επέστρεψε φέτος στη Ροσάριο Σεντράλ, παίζοντας εντυπωσιακά, ενώ η ομάδα του έχει επωφεληθεί από αρκετές αμφισβητούμενες διαιτητικές αποφάσεις.

Ο τεχνικός της ομάδας, Αριέλ Ολάν, παραδέχτηκε ότι ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή: «Το μάθαμε χθες το βράδυ», είπε φεύγοντας από τα γραφεία της λίγκας, εξηγώντας ότι αναγκάστηκαν να αλλάξουν έως και το πρόγραμμα της προπόνησης της Πέμπτης.

Ο Ντι Μαρία και η αποστολή της Ροσάριο δεν έδειξαν πάντως να ενοχλούνται. Αντιθέτως, γύρισαν στην πόλη πανευτυχείς, φωτογραφίζοντας το τρόπαιο στον δρόμο της επιστροφής. Όπως σχολιάζουν πολλοί στην Αργεντινή, τίποτα από αυτά μάλλον δεν θα είχε συμβεί αν η χώρα –και ο Ντι Μαρία μαζί– δεν είχαν στεφθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Κατάρ πριν σχεδόν τρία χρόνια.