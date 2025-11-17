Νέα αντίδραση του Αιγάλεω: «Η μη τήρηση του fair play από τον κ. Οφρυδόπουλο δεν τιμά το ποδόσφαιρο» (vid)

Νέα ανακοίνωση από το «Σίτι» που με σημερινή ανάρτηση εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του προπονητή της Athens Kallithea που ζήτησε να μην δοθεί η μπάλα στους φιλοξενούμενους μετά τον τραυματισμό του Καρρίκι και τους παίκτες να... έρχονται στα χέρια στο 34'!

Η διαμαρτυρία του Αιγάλεω για τη συμπεριφορά του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση για το γκολ που δέχθηκαν στο «Ελ Πάσο»:

«Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα.

Μετά από χτύπημα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής μας Καρρίκι, και ενώ η ομάδα μας είχε την κατοχή της μπάλας, επιλέξαμε – όπως επιτάσσει το ποδόσφαιρο και το ήθος του αθλήματος – να παραχωρήσουμε πλάγιο άουτ, ώστε να παρασχεθούν οι απαραίτητες βοήθειες στον τραυματισμένο αθλητή μας.

Ωστόσο, η ομάδα της Καλλιθέας, με σαφή εντολή του προπονητή της κ. Οφρυδόπουλου, δεν τήρησε την καθιερωμένη αρχή του fair play. Αντί να επιστρέψει την μπάλα, όπως οφείλει κάθε ομάδα που σέβεται το παιχνίδι και τον αντίπαλο, επέλεξε να εκμεταλλευτεί τη φάση και να επιτεθεί, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές μας ανέμεναν την απλή επαναφορά του παιχνιδιού.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμούν το ποδόσφαιρο, δεν συνάδουν με το πνεύμα του ανταγωνισμού και απέχουν πολύ από τις αξίες που πρεσβεύει η ομάδα μας.

Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με ήθος, σεβασμό και αξιοπρέπεια απέναντι σε κάθε αντίπαλο — και αναμένει το ίδιο από όλους.

*Το βίντεο είναι παράδειγμα προς αποφυγήν»