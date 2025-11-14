Ακινφέεφ για Τσάλοβ: «Θέλει να μείνει στην Ευρώπη»

Ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ιγκόρ Ακινφέεφ, σχολίασε τις πληροφορίες που θέλουν τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, Φιόντορ Τσάλοβ, να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στη ρωσική ομάδα.

Ο πολύπειρος γκολκίπερ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο παίκτης δίνει προτεραιότητα στην Ευρώπη.

«Δεν ξέρω πώς δουλεύει ο μάνατζέρ του. Αλλά ο ίδιος ο Φέντια θέλει να μείνει στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ακινφέεφ, λίγα 24ωρα μετά το ρεπορτάζ του Ιβάν Καρπόφ που ανέφερε πως τόσο η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης όσο και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενδιαφέρονται για την απόκτηση του επιθετικού του ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε πως οι Ρώσοι φιλοξένησαν εχθές (13/11) και την επίσημη θέση του Δικεφάλου, με τους εκπροσώπους του ΠΑΟΚ να υπογραμμίζουν πως:

«Δεν έχουμε καμία πληροφορία για κάποιο ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ. Ο Φιοντόρ είναι μέλος της ομάδας μας».