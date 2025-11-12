Τα γκολ των Μύθου και Σώκου ήταν αρκετά για την Εθνική Νέων κόντρα στην Λευκορωσία (0-2), με τα «παιδιά» του Μόρα να κάνουν... άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση των προκριματικών.

Στην Αττάλεια είναι στραμμένα τα «βλέμματα» της Ελλάδας, όπου η Εθνική Νέων διεξάγει τα δικά της προκριματικά ενόψει EURO U19, λίγες μέρες μετά την μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Παίδων στην Γεωργία.

Η Γαλανόλευκη απείλησε μόλις στο 11΄με τα σουτ των Χάμζα και Σαρρή να μην βρίσκουν εστία, ενώ πέντε λεπτά αργότερα οι Λευκορώσοι «απάντησαν» στις ευκαιρίες με τον Βόλσκι.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τα σουτ των Κολοκοτρώνη και Ζέκα να βρίσκουν σε ετοιμότητα τον κίπερ Μάτισιουκ για το 0-0 της ανάπαυλας.

Η πρώτη ευκαιρία της Ελλάδας στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε δίχτυα με τον... συνήθη ύποπτο Ανέστη Μύθου να «γράφει» το 0-1 στο 55ο λεπτό, ένα γκολ... μισή «γαλανόλευκη» πρόκριση.

Στο 64ο λεπτό η ευκαιρία Χουμπάρεβιτς είχε «απάντηση» από τον τερματοφύλακα Μπελερή, με την Εθνική να «κλειδώνει» τη νίκη στις καθυστερήσεις (98΄) με γκολ του Σώκου έπειτα από ασίστ του Μπέρδου, με τη «Γαλανόλευκη» να ξεκινάει με το... δεξί στην Αττάλεια.

Στους τρεις βαθμούς η Ελλάδα περιμένοντας την (πιθανότατη) νίκη της Τουρκίας επί του Λιχτενστάιν, με τη «Γαλανόλευκη» να αντιμετωπίζει το Λιχτενστάιν το Σάββατο (15/11 12:00) και την Τουρκία την επόμενη Τρίτη (18/11 15:00).

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λευκορωσία Κ19: Μάτισιουκ, Ακατάου, Τκάτσεβ, Απιατσιόνακ, Μπάκνο(82΄Σακούτα), Χαλιάτα, Χουσέου(60΄Αουσιανικάου), Χράμπετσβιτς(82΄Κάζμερτσουκ), Απανάσεβιτς(60΄Χουμπάρεβιτς), Βόλσκι(66΄Μόλτσαν), Μικάνοβιτς

Ελλάδα Κ19: Μπελερής, Τσιότας, Κοσίδης, Μπαταούλας, Ντούνγκα, Σαρρής, Χάμζα(62΄Χαρούπας), Ζέκα(72΄Φίλης), Κολοκοτρώνης(62΄Παπανικόπουλος -72΄Μπέρδος), Μύθου(84΄Σώκος), Τσίγκας