Αυτά που είναι στο χέρι της να τα διορθώσει, θα τα διορθώσει η ΑΕΚ…

Η ΑΕΚ είναι προφανώς μια ομάδα με αγωνιστικές αδυναμίες που χτίζεται όμως πάνω σε ένα υγιές ποδοσφαιρικό πλάνο. Ο ιδιοκτήτης επέλεξε τον τεχνικό διευθυντή, ο τεχνικός διευθυντής τον προπονητή και ο προπονητής μαζί του, τους ποδοσφαιριστές. Δεδομένα λοιπόν, αυτό που αγωνιστικά μπορεί να το διορθώσει η ΑΕΚ, θα το διορθώσει. Αυτό που δεν μπορεί να διορθώσει, είναι την αδικία. Τα «δυο μέτρα και δυο σταθμά» με τα οποία παίρνονται μέχρι τώρα οι διαιτητικές αποφάσεις.

Το γκάλοπ του OPEN στην εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς», όπου τα αποτελέσματα στο ερώτημα «είναι δίκαια τα παράπονα της ΑΕΚ για τη διαιτησία;» ήταν συντριπτικά με το 63,30% να απαντά «ναι», είναι ένας χρήσιμος οδηγός για να αντιληφθούμε τι γνώμη έχει η κοινή γνώμη ευρύτερα…

Όχι τι λέει η ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο… Ζοάο Μάριο που βλέπεται στην βασική φωτογραφία να έχει πάρει ένα απίθανο ύφος απορίας, την ώρα που ο διαιτητής Τσακαλίδης ανακάλυψε φάουλ το οποίο επιβεβαίωσε ο VARίστας Τζήλος και… πιστοποίησε ο Λανουά στην ανάλυση του, χωρίς να χρησιμοποιήσει αυτή την φορά βέβαια την λέξη «καθαρό» που είχε χρησιμοποιήσει στο ματς με τον Παναιτωλικό με τον Γιόβιτς, που και αυτός σταυροκοπιόταν μόλις αντιλήφθηκε την απόφαση των Παπαδόπουλου - Ευαγγέλου (VAR).

Είναι σαφές, πως στην ΑΕΚ υπάρχει προβληματισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις χωρίς μέχρι τώρα να έχει υπάρξει κάποια δυναμική ανακοίνωση ή τοποθέτηση παρά μόνον ένας σχολιασμός στο match report του τελευταιου αγώνα στην Κρήτη, όπου αναφερόταν: «Τσακαλίδης και Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ».

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες θεσμικές ενέργειες οι οποίες πρωτίστως έχουν να κάνουν με την καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, σε βάρος του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά. Όλα δείχνουν πάντως, πως η καταγγελία αυτή, είναι μόνον η αρχή από πλευράς ΑΕΚ. Με τον διοικητικό ηγέτη της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο, να δείχνει διάθεση να το πάει μέχρι τέλους με τον δικό του τρόπο για να λάμψει η αλήθεια. Όπως έγινε, με το πούλμαν του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ταυτοποίηση - μετά από δική του καταγγελία - των δραστών της επίθεσης σε Ρότα-Κοϊτά στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπως έγινε (και) με την πρόσφατη απαλλαγή της ΑΕΚ στην καταγγελία Λανουά περί προπηλακισμού. Όλα, με στοιχεία και αποδείξεις. Και όχι με προπαγάνδα και παραμύθια. Ο λόγος στη δικαιοσύνη λοιπόν και… πάμε.

Για να επανέλθω λίγο στο αγωνιστικό. Η νίκη στην Κρήτη ήταν η πιο σημαντική μέχρι την… επόμενη. Δεν θα χανόταν κάποιος τίτλος με ενδεχόμενη γκέλα, όμως η πίεση που είχε μπει στο γκρουπ, στον προπονητή, στους παίκτες ήταν μεγάλη και συσσωρευμένη. Η νίκη, ο μάγκικος τρόπος που ήρθε αυτή κοντρα σε όλα και κυρίως η αγωνιστική βελτίωση που έδειξε η ΑΕΚ σε τομείς που υστέρησε σε αλλά παιχνίδια και της είχε στοιχίσει, είναι πράγματα που μαρτυρούν πως η Ένωση αυτά που είναι στο χέρι της να τα διορθώσει και μπορεί να το κάνει θα τα διορθώσει. Με διορθωτικές κινήσεις από τον Νίκολιτς που διαβάζει σωστά μέχρι τώρα τις αδυναμίες και έχει πλήρη αντίληψη όταν κάτι δεν λειτουργεί και προφανώς με σημαντική ενίσχυση τον Γενάρη εκεί όπου ο Ριμπάλτα θα έχει αρκετή δουλειά.

ΥΓ: Η 10η αγωνιστική σήκωσε μεγάλη σκόνη αναφορικά με τις διαιτητικές αποφάσεις και κατ’ επέκταση με την ανάλυση Λανουά. Το πάτημα του Σιώπη στον Κωνσταντέλια για παράδειγμα και δεν τιμωρήθηκε και δεν αναλύθηκε. Υπήρχαν και φάσεις που με έναν μαγικό τρόπο… εξαφανίστηκαν, ήταν σαν να μην έγιναν, χάθηκαν στη ροή ενός αγώνα και δεν μπήκαν ποτέ στο μικροσκόπιο των διαιτητών και του αρχιδιαιτητή . Όπως το χτύπημα εκτός φάσης του Ποντένσε σε παίκτη της Κηφισιάς - για το οποίο ο παίκτης του Ολυμπιακού δεν τιμωρήθηκε. Ένα χτύπημα το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω και να το συγκρίνετε με το ακυρωθέν γκολ του Ζοάο Μάριο στην Κρήτη για να βγάλετε τα συμπεράσματα σας…