Νοκ άουτ ο Κωνσταντέλιας - Τι έδειξαν οι εξετάσεις του!

Σε μαγνητική υποβλήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως έχει υποστεί θλάση α' προς β' βαθμού στον δεξί δικέφαλο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε με τραυματισμό στο 75ο λεπτό του ντέρμπι του Δικεφάλου στην έδρα του Παναθηναϊκού, μετά από ενοχλήσεις στον δεξί δικέφαλο.

Σήμερα Δευτέρα (10/11) υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως υπέστη θλάση α΄ προς β΄βαθμού, με την κατάστασή του να εκτιμάται ξανά τις επόμενες μέρες.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα μείνει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να επιστρέψει στην ενεργό δράση το συντομότερο δυνατό.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, τον βρίσκουν να υποδέχεται στην Τούμπα την Κηφισιά (23/11) και λίγες μέρες αργότερα (27/11) τη Μπραν, για την 5η αγωνιστική του Europa League.