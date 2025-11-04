Σίμος: «Αξίζαμε τη νίκη, τα παιδιά κατέθεσαν την καρδιά τους»

Ο προπονητής της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού, Γιώργος Σίμος μετά το ισόπαλο (2-2) παιχνίδι απέναντι στην PSV για το UEFA Youth League, δήλωσε πως παρότι η ομάδα του βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και να αξίζει τη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός δήλωσε:

«Ήταν η δεύτερη φόρα που δεν μπορούμε να γρήγορα να διαβάσουμε ένα διαφορετικό σχηματισμό από τον δικό μας. Κάτι το οποίο το δουλεύουμε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεχτήκαμε ένα γκολ νωρίς και την ώρα που πήγαμε να κάνουμε την αλλαγή μπήκε και το δεύτερο, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι παίκτες μας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις μία πνευματική και συναισθηματική σταθερότητα όταν είσαι πίσω στο σκορ 2-0 και όχι απλά να ισοφαρίσουμε τον αγώνα. Νομίζω πως αν μια ομάδα άξιζε να κερδίσει σήμερα ήταν εμείς 100%.

Πραγματικά αυτά τα 60 λεπτά ήταν αυτά που τα παιδιά καταθέσαν όλη τους την καρδιά, την ικανότητα και την ένταση και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε για το μέλλον. Θεωρώ, πως η ομάδα μας κάνει βήματα μπροστά, αλλά σήμερα θέλαμε τη νίκη και σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, βάσης απόδοσης και στόχων. Έτσι όπως ήρθε το ματς, αφού είχαμε το χαμένο πέναλτι που σε αυτές τις ηλικίες όλα παίζουν σημαντικό ρόλο. Κρατάμε αυτά τα θετικά και τώρα θα προετοιμαστούμε καλά για το επόμενο ματς που είναι με την Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα μας να είμαστε πιο δυνατοί και να μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που θα μας οδηγήσουν στην επόμενη φάση».