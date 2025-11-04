Αντίπαλοι ΑΕΚ: Παρελθόν ο Πιόλι από τη Φιορεντίνα

Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Πιόλι.

Το αναμενόμενο διαζύγιο με τον Στέφανο Πιόλι ανακοίνωσε η Φιορεντίνα, μιας και η ομάδα έχει μείνει χωρίς νίκη στις 10 πρώτες αγωνιστικές της Serie A. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League τον ευχαρίστησε και ανακοίνωσε πως σήμερα την προπόνηση θα την κάνει ο Ντανιέλε Γκαλόπα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Στέφανο Πιόλι δεν είναι πλέον προπονητής της Φιορεντίνα. Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι ο Στέφανο Πιόλι απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής της πρώτης ομάδας. Η διοίκηση θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους.

Η τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας προσωρινά δόθηκε, αρχής γενομένης από την απογευματινή προπόνηση, στον κ. Ντανιέλε Γκαλόπα».

