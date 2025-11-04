Αντίπαλοι ΑΕΚ: Παρελθόν ο Πιόλι από τη Φιορεντίνα

Το αναμενόμενο διαζύγιο με τον Στέφανο Πιόλι ανακοίνωσε η Φιορεντίνα, μιας και η ομάδα έχει μείνει χωρίς νίκη στις 10 πρώτες αγωνιστικές της Serie A. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League τον ευχαρίστησε και ανακοίνωσε πως σήμερα την προπόνηση θα την κάνει ο Ντανιέλε Γκαλόπα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Στέφανο Πιόλι δεν είναι πλέον προπονητής της Φιορεντίνα. Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι ο Στέφανο Πιόλι απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής της πρώτης ομάδας. Η διοίκηση θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους.
Η τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας προσωρινά δόθηκε, αρχής γενομένης από την απογευματινή προπόνηση, στον κ. Ντανιέλε Γκαλόπα».
Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 4, 2025
ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.
Comunicato ufficiale: