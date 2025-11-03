Ιωαννίδης: «Όλα είναι υπέροχα στην Σπόρτινγκ»!

Ο Έλληνας επιθετικός εκπροσώπησε τα λιοντάρια στην συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση με την Γιουβέντους και έδωσε... ατάκες.

Τον Φώτη Ιωαννίδη επέλεξε η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας να την εκπροσωπήσει στην συνέντευξη τύπου λίγο πριν την αναμέτρηση με την Γιουβέντους στην Ιταλία για την 4η αγωνιστική της League phase του Champions League.

Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος σκοράρει ανελλειπώς το τελευταίο χρονικό διάστημα τόνισε πως: «Είμαστε σε καλή φόρμα. Βελτιώνουμε συνεχώς το παιχνίδι μας. Αύριο έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι εναντίον ενός πολύ καλού αντιπάλου. Για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονούμε να μπούμε στο γήπεδο».

Εν συνεχεία αναφέρθηκε για τις εντυπώσεις του σε προσωπικό επίπεδο από την νέα του ομάδα, οι οποίες είναι οι καλύτερες: «Όλα είναι υπέροχα, ο σύλλογος είναι πολύ καλά οργανωμένος και όλοι με υποδέχτηκαν πολύ καλά, κάτι που είναι το πιο σημαντικό. Οι προπονητές είναι μαζί μου ανά πάσα στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ.

Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ. Δίνω τον καλύτερο μου εαυτό όλη την εβδομάδα, προπονούμαι όσο περισσότερο μπορώ. Ο προπονητής αποφασίζει. Είτε ως βασικός είτε ως αναπληρωματικός, θέλω πάντα να βοηθάω την ομάδα».

Ο Ιωαννίδης έδωσε το έναυσμα για την πρώτη νίκη των λιονταριών επί πορτογαλικού εδάφους και προσδιόρισε τις φιλοδοξίες του στην Σπόρτινγκ: «Έμαθα χθες ότι δεν είχαμε κερδίσει ποτέ στην Ιταλία. Γιατί όχι αύριο; Στόχος μας είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω ως παίκτης και τι περισσότερο μπορώ να προσφέρω στον σύλλογο. Δεν νιώθω καμία πίεση λόγω του κόστους μου. Είμαι εδώ για να παίξω ποδόσφαιρο και να βοηθήσω την ομάδα μου».