Φλικ: «Πάντα θα στηρίζω και θα προστατεύω τον Γιαμάλ»

O προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, μίλησε για τις επιστροφές που θα έχει η ομάδα του στην αναμέτρηση με την Έλτσε την Κυριακή (2/11), αλλά και την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ.

«Είναι ένας διαφορετικός αγώνας. Μου αρέσει η Έλτσε, ο τρόπος που παίζει... Είναι μια ομάδα που συνεργάζεται για να βρει λύσεις, να απλωθεί... πρέπει να μείνουμε στο πλάνο παιχνιδιού μας.

Μου άρεσε πολύ αυτό που έχω δει στην προπόνηση τις τελευταίες δύο ημέρες. Έχουμε πίσω τον Λέβα και τον Όλμο, αλλά χάνουμε τον Πέδρι. Έτσι είναι τα πράγματα... πρέπει να το αποδεχτούμε», είπε ο Γερμανός προπονητής ενώ αναφερόμενος στον τραυματισμό του Πέδρι τόνισε:

«Ο τραυματισμός μας εξέπληξε. Ένιωσε μόνο κάποια ενόχληση, αλλά τον ελέγξαμε και είδαμε τον τραυματισμό. Μας λείπει ένας από τους καλύτερους παίκτες μας. Μας δίνει την κατοχή. Αλλά πρέπει να διαχειριστούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα επιστρέψει σύντομα.»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ: «Μιλάνε γι' αυτόν μόνο αυτή την εβδομάδα; Ή κάθε εβδομάδα; Μιλάνε γι' αυτόν κάθε εβδομάδα... Είναι καλά. Μόλις μίλησα μαζί του και είναι καλά. Κάποιες μέρες έχει κάποια ενόχληση. Αλλά προχωράει καλά. Είμαστε ειλικρινείς μαζί του. Πάντα θα τον προστατεύω και θα τον στηρίζω. Είναι φανταστικός. Και είναι πολύ νέος».