Σκόραρε ο Κριστιάνο Τζούνιορ στη νίκη της Πορτογαλίας Κ16 επί της Ουαλίας (vid)

Τη δεύτερη νίκη της πανηγύρισε η εθνική Πορτογαλίας Κ16 στο Κύπελλο Ομοσπονδίων, που διεξάγεται στην Τουρκία, επικρατώντας 3-0 της Ουαλίας. Το σκορ άνοιξε ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Κριστιάνο Τζούνιορ, στο 42΄, ενώ τα δύο επόμενα γκολ πέτυχε ο Καμπράλ.
Ο 15χρονος άσος, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα νέων της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, έκανε ντεμπούτο με την εθνική ομάδα Κ16 της Πορτογαλίας στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία.
Η Πορτογαλία Κ 16 αγωνίζεται την Τρίτη (4/11) απέναντι στην Αγγλία.
Cristianinho a marcar 😍#sporttvportugal #portugal pic.twitter.com/qEKxr1djMU— sport tv (@sporttvportugal) November 1, 2025