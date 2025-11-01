Σκόραρε ο Κριστιάνο Τζούνιορ στη νίκη της Πορτογαλίας Κ16 επί της Ουαλίας (vid)

Δίχτυα βρήκε ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Κριστιάνο Τζούνιορ με την Πορτογαλία Κ16, στη νίκη με 3-0 επί της Ουαλίας.

Τη δεύτερη νίκη της πανηγύρισε η εθνική Πορτογαλίας Κ16 στο Κύπελλο Ομοσπονδίων, που διεξάγεται στην Τουρκία, επικρατώντας 3-0 της Ουαλίας. Το σκορ άνοιξε ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Κριστιάνο Τζούνιορ, στο 42΄, ενώ τα δύο επόμενα γκολ πέτυχε ο Καμπράλ.

Ο 15χρονος άσος, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα νέων της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, έκανε ντεμπούτο με την εθνική ομάδα Κ16 της Πορτογαλίας στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία.

Η Πορτογαλία Κ 16 αγωνίζεται την Τρίτη (4/11) απέναντι στην Αγγλία.