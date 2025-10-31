Πρώτη σε αλλαγές προπονητών η Ελλάδα!

Με την ολοκλήρωση του Οκτωβρίου, η χώρα μας προηγείται σε έναν ιδιαίτερο πίνακα μαζί με την Τουρκία, καθώς μετρά, ήδη, 25 αντικαταστάσεις προπονητών σε Super League 1 και 2. Οι «γείτονες» αριθμούν 22, ενώ το Βέλγιο είναι στην 3η θέση με μόλις 10 αλλαγές στις δυο πρώτες κατηγορίες!

Η... παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου είναι παρελθόν και το «Transfermarkt.gr» συγκέντρωσε τις αλλαγές προπονητών που έχουν καταγραφεί έως τώρα στις δυο πρώτες κατηγορίες, με την Ελλάδα να «κατακτά» ακόμα μία αρνητική πρωτιά, «ανταγωνιζόμενη» την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, στη Super League 1 έχουν προχωρήσει σε πρόσληψη νέου τεχνικού Παναθηναϊκός, Άρης, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Aktor, ενώ στη Super League 2 οι Ηρακλής, ΠΑΟΚ Β, Καμπανιακός, Καβάλα, Athens Kallithea, Χανιά και Αιγάλεω, με... πρωταθλήτρια την Ηλιούπολη που έχει προχωρήσει, ήδη, σε 5 αντικαταστάσεις!

Η δεκάδα με τις αλλαγές προπονητών σε ευρωπαϊκές πρώτες και δεύτερες κατηγορίες: