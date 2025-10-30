Ζήσε τον... Μύθου σου στην Ελλάδα (vids)

H ιστορία του 18χρονου φορ του ΠΑΟΚ, το αθλητικό DNA του πρωταθλητή και η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση.

Περνάει στο DNA το αθλητικό ταλέντο; Εκατοντάδες έρευνες έχουν ασχοληθεί μ’ αυτό, και συμπέρασμα δεν έχει βγει. Αθλητικά προσόντα, ύψος, κορμί, βέβαια. Αλλά για να ξεχωρίσεις χρειάζεσαι κι άλλα πράγματα, εξίσου σημαντικά. Αν όχι περισσότερο.

Ο Ανέστης Μύθου, ο 18χρονος σέντερ φορ του ΠΑΟΚ που πέτυχε το πρώτο του γκολ με την πρώτη ομάδα στο ματς με την ΑΕΛ για το Κύπελλο Ελλάδας (4-1) έχει προλάβει να δει το όνομά του να γίνεται κάπως γνωστό. Η προβολή που παίρνουν πια τα νέα ποδοσφαιρικά ταλέντα στην Ελλάδα είναι αξιοπρόσεκτη. Είναι άλλο, όμως, να ακούς γενικά κι αόριστα για «ένα ταλέντο παικταρά» κι άλλο να τον βλέπεις μπροστά σου να αγωνίζεται στο τοπ επίπεδο κι όχι μόνο να στέκεται, αλλά και να διακρίνεται.

Το αθλητικό παράδειγμα ήταν μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο Δημήτρης Μύθου, ο πατέρας του, είναι γνωστός προπονητής του μπάσκετ κι έχει περάσει από ομάδες της βόρειας Ελλάδας στις εθνικές κατηγορίες. Λίγοι, όμως, θυμούνται ότι σε σχεδόν ανάλογη ηλικία υπήρξε ο πρωταγωνιστής μιας από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έγιναν ποτέ στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύρος, 1991. Τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων μπάσκετ. Σούπερ φαβορί ο Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Αθήνας, με τον Αλβέρτη, τον διεθνή Γεωργικόπουλο και τον νυν συνάδελφό μας Θανάση Ασπρούλια στη 12άδα του. Δεύτερο φαβορί ο ΠΑΟΚ του αείμνηστου Γιώργου Βαλαβανίδη και του νυν προπονητή των εφήβων Ευρυπίδη Μελετιάδη. Οι Ίκαροι Σερρών, με τον Δημήτρη Μύθου στη θέση του βασικού πλέι μέικερ, τους βάζουν κάτω όλους και παίρνουν τον τίτλο με 5/5 νίκες.

Στο τελευταίο ματς της διοργάνωσης, που ήταν και ο άτυπος τελικός, οι Ίκαροι νικούν τον Παναθηναϊκό με 78-76 με ένα απίστευτο come-back στο τελευταίο τρίλεπτο, όπου έκαναν σερί 9-0. Ο Μύθου πέτυχε τους πέντε από τους εννέα πόντους, με αποκορύφωμα τις δύο τελευταίες ελεύθερες βολές που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Όντας μόλις 18 ετών και τεσσάρων μηνών (γεννήθηκε στις 22 Μαϊου 2007), ο ψηλός σέντερ φορ του ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές σελίδες στο βιογραφικό του. Αυτά που έχει καταφέρει, όμως, είναι σημαντικά και αφήνουν πολλές ελπίδες για ένα ακόμη σούπερ ταλέντο στην «νουβέλ βαγκ» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κατ’ αρχάς, η θέση. Το ότι ο Μύθου κατάφερε να «μετατραπεί» από αμυντικό σε επιθετικό αποτελεί ίσως το πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο της ιστορίας του. Έχοντας αθλητική παιδεία και καθοδήγηση από την οικογένεια, θέλησε από νωρίς να ασχοληθεί με τα σπορ. Πέρασε και από το μπάσκετ, αλλά τον κέρδισε το ποδόσφαιρο και η ομάδα των Πρωταθλητών Πεύκων, αυτού του προαστίου της Θεσσαλονίκης. Λόγω παρέας, έλεγαν τότε οι… κακές γλώσσες. Οι περισσότεροι συμμαθητές του, με τους οποίους έκανε παρέα στο δημοτικό, ασχολούνταν με τη μπάλα.

Υψηλόσωμος από μικρός, τοποθετήθηκε σέντερ μπακ (η θέση του τερματοφύλακα… αποκλείστηκε χωρίς δεύτερη σκέψη). Στην πορεία, όμως, άρχισαν οι… προωθήσεις. Στα δέκα του χρόνια μόλις, όταν μετακινήθηκε στον ΠΑΟΚ το 2017, έπαιζε ήδη αμυντικός χαφ και οι θεατές στους αγώνες έκαναν χάζι την οργανωτική του σκέψη.

Στην ακαδημία του ΠΑΟΚ δοκιμάστηκε σε όλες τις θέσεις. Το ευχάριστο είναι ότι δεν του κόλλησαν ταμπέλα, δεν τον περιόρισαν. Ο Πέτρος Τσιαπακίδης, ο προπονητής του στον ΠΑΟΚ από τα πρώτα του βήματα στο «δικέφαλο», τον δοκίμασε και σέντερ φορ. Ο αστικός μύθος λέει ότι ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του από το πρώτο εκπαιδευτικό δίτερμα. Ο κύβος ερρίφθη. Ο «ψηλός» πήγαινε ολοταχώς για σέντερ φορ.

Τα υπόλοιπα έχουν… καταγραφεί ήδη. Το δικό του γκολ, με το οποίο η ομάδα Κ17 του ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα στον τελικό εναντίον του Ολυμπιακού. Η αυτόματη σχεδόν προώθησή του στην ομάδα Κ19, αν και ήταν δύο χρόνια μικρότερος. Εκεί, για τη σεζόν 2024-25, ο Μύθου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας με 15 γκολ και ταυτόχρονα είχε και 4 ασίστ, καταγράφοντας 21 συμμετοχές.

Αυτά τα επιτεύγματα ώθησαν τους προπονητές του να τον ανεβάσουν ένα επίπεδο ακόμα, στη Β’ ομάδα του ΠΑΟΚ. Πριν κλείσει τα 18 του μπήκε στην ομάδα στη Super League 2 και τέθηκε αντιμέτωπος με άνδρες.

Πλέον ο Ανέστης Μύθου έχει μπροστά του τη μεγάλη πρόκληση: να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, να μετατρέψει τα γκολ της Κ19 σε συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο και να αποδείξει ότι η μεταμόρφωση από σέντερ μπακ σε σέντερ φορ ήταν σωστή επιλογή. Το πρώτο του γκολ έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να πέσει… δίπλα στη μηλιά.