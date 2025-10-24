Οι «εκλεκτοί» του Ηρακλή-Φούρνοι Βενέτη για το ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου

Χωρίς προβλήματα στις εγκαταστάσεις της Μίκρας ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του «Γηραιού» ενόψει της σπουδαίας «μάχης» στο Καυτανζόγλειο Στάδιο με τους Βολιώτες και στόχο την παραμονή στην κορυφή του Βόρειου Ομίλου.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Δημήτρης Σπανός ανακοίνωσε την αποστολή που αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές, ενώ αύριο, Σάββατο, πριν την έναρξη της αναμέτρησης (25/10, 14:00) θα αποκλειστούν τρεις, ώστε να διαμορφωθεί η τελική 20άδα: Αναλυτικά, η αποστολή του Ηρακλή: Νικοπολίδης, Στουρνάρας, Καρακασίδης, Κάτσικας, Ουές, Βιτλής, Αναστασίου, Εραμούσπε, Σιδεράς, Δημητρίου, Γιαννούτσος, Τσιντώνης, Χάμοντ, Παναγιωτίδης, Φοφανά, Μωϋσίδης, Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος, Χάινριχ, Ντοβεντάν, Κούστας, Ντουρμισάι, Μάναλης.