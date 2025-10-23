«Θέλει να φύγει από την Ρεάλ Μαδρίτης ο Έντρικ»

Δημοσιεύματα από την Βραζιλία αναφέρουν πως ο Έντρικ βλέπει το μέλλον του μακριά από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν είναι ευχαριστημένος από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στους Μαδριλένους και ψάχνει να φύγει από την ομάδα.

Για την ακρίβεια το δημοσίευμα αναφέρει

«Ο Έντρικ έχει πάρει την απόφασή του και έχει καθορίσει το «προφίλ» της ομάδας στην οποία θέλει να αγωνιστεί το 2026.

Μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία) ή σε μία από τις τρεις μεγάλες της Πορτογαλίας (Πόρτο, Μπενφίκα και Σπόρτινγκ). Για την ακρίβεια θέλει να βρεθεί σε ομάδα που συμμετέχει στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και που να είναι ψηλά στη βαθμολογία του πρωταθλήματος».