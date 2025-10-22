Με τα «βαριά» χαρτιά η 11άδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ακουρέιρι - Την τελευταία στιγμή κρίνεται η διεξαγωγή του αγώνα

Με φουλ επίθεση και «βαριά» χαρτιά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ακουρέιρι (22/10 17:00) - Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η διεξαγωγή του αγώνα

Ώρα Ευρώπης για τον Κυπελλούχο Δικέφαλο στη χιονισμένη και μακρινή Ισλανδία απέναντι στην Ακουρέιρι για τον 2ο γύρο του Youth League.

Σε έναν αγώνα που παραμένει στον «αέρα» μέχρι και την έναρξη του, λόγω της έντονης χιονόπτωσης που «πέφτει» στην κωμόπολη του Ακουρέιρι τις τελευταίες ώρες, με το χιόνι να ξεπερνάει σε σημεία τους 20 πόντους.

Με... ενισχύσεις από τον ΠΑΟΚ Β θα παραταχθεί σήμερα η ομάδα των Μήττα-Χάγκαν, καθώς ο Πέτρος Τσιαπακίδης παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω ίωσης.

Ο Μπελερής θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια με τους Μπαταούλα-Κοσίδη στα στόπερ και τους Πολυκράτη-Τσιότα στα «φτερά» της άμυνας.

Στον χώρο του κέντρου θα κινηθούν οι Σνάουτσνερ και Γκιόκα με τον Τουρσουνίδη σε «ελεύθερο» ρόλο στο «10» πίσω από τον Ανέστη Μύθου, με τους Μπάλντε και Αρετή να βρίσκονται στα «πλευρά».