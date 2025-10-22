Η Λέγκια Βαρσοβίας έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο Round 2 του Youth League απέναντι στη Φιορεντίνα (4-1) και... περιμένει τον ΠΑΟΚ.

Οι Πολωνοί αν και ήταν το αουτσάιντερ και βρέθηκαν να χάνουν μόλις από το 1ο λεπτό από τους «Βιόλα» με γκολ του Ματζέο, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα για μία απίστευτη νίκη με ανατροπή.

Με γκολ των Μιζέρα και Πχέλκα, οι Πολωνοί μόλις στο 10ο λεπτό βρέθηκαν μπροστά στο σκορ (2-1), ενώ στο 19΄ο Κόβατσικ έκανε το 3-1 που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Ξανά ο Κόβατσικ στο 60ο λεπτό έκανε το εντυπωσιακό 4-1, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Λέγκια να βρίσκεται με το... ενάμιση πόδι στο Round 3 του Youth League, περιμένοντας τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Ακουρέιρι.

Οι αγώνες του 3ου γύρου θα διεξαχθούν στις 26 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου, με τον Δικέφαλο εφόσον προκριθεί επί των Ισλανδών να δίνει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας.

