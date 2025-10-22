Youth League... is calling - Ο ΠΑΟΚ για το πρώτο «βήμα» στην Ισλανδία

Η επιστροφή του ΠΑΟΚ στο Youth League έφτασε, με τον Δικέφαλο να αγωνίζεται σήμερα (22/10 17:00) στην Ισλανδία απέναντι στην Ακουρέιρι με στόχο το πρώτο «βήμα» πρόκρισης.

Η μεγάλη ώρα της επιστροφής στα... αστέρια είναι γεγονός για τους Κυπελλούχους Super League K19, οι οποίοι βρίσκονται από χθες (21/10) στη χιονισμένη Ισλανδία.

Ένας ΠΑΟΚ που πέρασε πολύ δύσκολα κατά την αναχώρησή του, βλέποντας τον κόουτς Τσιαπακίδη να μένει στη Θεσσαλονίκη λόγω ίωσης, όπως και ο εξτρέμ Τσιφούτης, ο οποίος θα βρίσκεται στην αποστολή του ΠΑΟΚ Β το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Με 20μελή αποστολή λοιπόν ο Δικέφαλος και τους Μήττα-Χάγκαν ως δίδυμο στην άκρη του πάγκου, απέναντι στην ομάδα της Ισλανδίας, η οποία αγωνίζεται σε πλαστικό χλοοτάπητα, σε ένα ακόμα «τεστ» για τους Θεσσαλονικείς.

Όσον αφορά την 11άδα του ΠΑΟΚ, ο Μπελερής θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια με τους Μπαταούλα-Κοσίδη στα στόπερ και τους Πολυκράτη-Τσιότα στα «φτερά» της άμυνας.

Στον χώρο του κέντρου θα κινηθούν οι Σνάουτσνερ και Γκιόκα με τον Τουρσουνίδη σε «ελεύθερο» ρόλο στο «10» πίσω από τον Ανέστη Μύθου, με τους Μπάλντε και Τσίτσιλα να βρίσκονται στα «πλευρά».

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 και διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκράνιτ Μακεντόντσι, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος, καθώς την Κυριακή (19/10) σφύριξε το ντέρμπι Χάμαρμπι-ΑΙΚ, ενώ έχει εμπειρία και από το διεθνές στερέωμα.