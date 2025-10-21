Ο Φερμίν MVP της συντριπτικής νίκης της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Φερμίν Λόπεθ σημείωσε χατ τρικ κόντρα στον Ολυμπιακό και απέσπασε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της αναμέτρησης.

Ο Φερμίν Λόπεθ ήταν... καταιγιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό, στην ευρεία νίκη της Μπαρτσελόνα απέναντι στους Πειραιώτες με 6-1 για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο νεαρός άσος των «μπλαουγκράνα» σημείωσε χατ τρικ και δικαίως απέσπασε το βραβείο του πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της αναμέτρησης.

Επιπλέον, σημείωσε ένα ξεχωριστό ρεκόρ καθώς έγινε ο δεύτερος νεαρότερος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα που πετυχαίνει τρία γκολ σε έναν αγώνα για το Champions League σε ηλικία 22 ετών και 163 ημερών, αφήνοντας στην 3η θέση τον σπουδαίο Λιονέλ Μέσι που σημείωσε τέσσερα γκολ κόντρα στην Άρσεναλ σε ηλικία 22 ετών και 286 ημερών στις 6/4/2010.

Πλέον έχει μπροστά του μόνο τον Νεϊμάρ που πανηγύρισε χατ-τρικ απέναντι στην Σέλτικ με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας, σε ηλικία 21 ετών και 309 ημερών στις 11/12/2013.