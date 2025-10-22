Κάραγκερ: «Όταν η Λίβερπουλ έχασε από την Τσέλσι αρχίσαν όλα»

Ο Τζέιμι Κάραγκερ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Τσέλσι είναι ουσιαστικά ο κύριος λόγος πίσω από τις πρόσφατες δυσκολίες της Λίβερπουλ στα παιχνίδια της Premier League.

Ο άλλοτε παίκτης της Λίβερπουλ και νυν σχολιαστής στο SKY Sports, τόνισε πως μετά τη νίκη των Μπλε επί της Λίβερπουλ, το σύνολο του Άρνε Σλοτ έχει χάσει την συγκέντρωση του.

«Κατά τη γνώμη μου, οι παίκτες της Λίβερπουλ έκαναν ένα σημαντικό λάθος επιτρέποντας στην Τσέλσι να πάρει τη νίκη απέναντί τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τσέλσι δεν βρίσκεται στην καλύτερη της φόρμα φέτος, και η νίκη της επί της Λίβερπουλ αποτέλεσε ένα μάθημα ενθάρρυνσης για άλλες μικρότερες ομάδες, δείχνοντάς τους ότι έχουν τη δυνατότητα να νικήσουν μια τόσο ισχυρή ομάδα όπως η Λίβερπουλ.

Όταν ήρθε η σειρά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μιας ομάδας με τη δική της μεγάλη ιστορία, είχα ήδη την αίσθηση ότι θα κατάφερνε να επικρατήσει της Λίβερπουλ με παρόμοιο τρόπο όπως η Τσέλσι. Η Λίβερπουλ δεν θα έπρεπε ποτέ να αφήσει την Τσέλσι να κερδίσει εκείνο το ματς, καθώς αυτό αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για άλλες πιο αδύναμες ομάδες να την κυνηγήσουν με ανανεωμένη αποφασιστικότητα».