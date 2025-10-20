Ρούνεϊ: «Ο Μαγκουάιρ έδειξε γιατί πρέπει να είναι στο Μουντιάλ»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Άγγλο αμυντικό και ύψωσε ασπίδα προστασίας προς το όνομά του και τις ικανότητες του.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Λίβερπουλ, αφού με δικό του γκολ εδώ στους «Κόκκινους Διαβόλους» τη νίκη στο 84'.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ μετά το τέλος του αγώνα κλήθηκε να σχολιάσει τόσο το αποτέλεσμα, όσο και τον Άγγλο αμυντικό που έδωσε τους τρεις βαθμούς στην Μάντσεστερ.

«Ο Χάρι Μαγκουάιρ έδειξε γιατί πρέπει να είναι στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι τόσο σημαντικός.

Εγώ δεν θα μπορούσα να αντέξω όσα πέρασε. Έγινε meme, τον κορόιδευαν ακόμη και στο Κοινοβούλιο. Ήταν bullying. Είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος»