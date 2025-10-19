Πρόκριση για την Σπόρτινγκ με υπογραφή Ιωαννίδη

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προκρίθηκε στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας, λυγίζοντας στην παράταση την Πάσος Φερέιρα (3-2), σε ένα ματς που είχε πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο διεθνής επιθετικός κράτησε «ζωντανή» την ομάδα του στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, αφού Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 18ο λεπτό με τον Λουμούγκο.

Στη συνέχεια, όμως, η Σπόρτινγκ βρήκε άμεσα την απάντηση στο 22', αφού ο Γκονσάλβες μετά από ασίστ του Ιωάννιδη, έφερε το ματς στα ίσα, με την Πάσος Φερέιρα να παίρνει ξανά το προβάδισμα στο 49'.

Στο 61ο λεπτό, ωστόσο ο Φώτης Ιωαννίδης μετά από εκτέλεση κόρνερ έπιασε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε το ματς στην παράταση, αφού δεν άλλαξε κάτι μέχρι την λήξη της κανονικής διάρκειας.

Στο έξτρα ημίωρο, η Σπόρτινγκ πίεσε και τελικά κατάφερε να βρει το γκολ που της χάρισε την πρόκριση στο 104ο λεπτό, με τον Φερέιρα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.