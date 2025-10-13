Αναλαμβάνει την Λούτον ο Τζακ Γουΐλσιρ

Έτοιμος για το πρώτο του μεγάλο προπονητικό βήμα είναι ο Τζακ Γουΐλσιρ, αφού ο 33χρονος τεχνικός θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λούτον.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την απόλυση του Ματ Μπλουμφιλντ, ο οποίος απομακρύνθηκε ύστερα από πέντε ήττες στα πρώτα 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ο 33χρονος Γουίλσιρ θα είναι ένας από τους νεότερους προπονητές στις πέντε κορυφαίες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Γουΐλσιρ μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ανέλαβε ρόλο προπονητή στις ακαδημίες της Άρσεναλ, ενώ ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από το προπονητικό τιμ της Νόριτς, με την Λούτον να είναι ο πρώτος μεγάλος προπονητικός σταθμός του νεαρού προπονητή.