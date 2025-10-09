Κλάσνιτς: «Έχω υποβληθεί σε τρεις μεταμοσχεύσεις – Ζω με την αβεβαιότητα του αύριο»

Σε μια συγκινητική συνέντευξη, ο Ίβαν Κλάσνιτς μίλησε ανοιχτά για τον καθημερινό αγώνα που δίνει, έπειτα από τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού.

Ο άλλοτε αστέρας της Βέρντερ Βρέμης και της Εθνικής Κροατίας ζει πλέον με συνεχή φαρμακευτική αγωγή και αιμοκάθαρση, εκφράζοντας την αγωνία του για το μέλλον.

Από τις ένδοξες στιγμές στα γήπεδα της Bundesliga, στη μάχη για την ίδια του τη ζωή. Ο 45χρονος σήμερα Κλάσνιτς, πρωταγωνιστής στην ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Βέρντερ το 2004, βιώνει εδώ και χρόνια έναν εφιάλτη, αποτέλεσμα σοβαρών προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την υπερβολική χρήση φαρμάκων στη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Κλάσνιτς έχει ήδη περάσει από τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού, με την καθημερινότητά του να περιστρέφεται πλέον γύρω από θεραπείες και φάρμακα. Ο ίδιος δεν κρύβει ότι το μέλλον του είναι αβέβαιο, αλλά δηλώνει ευγνώμων που παραμένει στη ζωή:



«Έχω κάνει τρεις μεταμοσχεύσεις, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω... Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα ζωντανός, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να παίρνω φάρμακα για το υπόλοιπο της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν ακόμα αγωνιζόταν στη Βέρντερ Βρέμης. Τότε του χορηγούνταν ισχυρά φάρμακα για να μπορεί να αγωνίζεται παρά τους πόνους. Όπως αποκαλύπτει, δεν υπήρξε ποτέ σωστή ιατρική παρακολούθηση, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στα νεφρά του.



«Καμία καριέρα και κανένα ποσό δεν αξίζουν κάτι τέτοιο. Αν ήξερα τι συνέβαινε στο σώμα μου, δεν θα άγγιζα τίποτα από αυτά τα φάρμακα. Στον επαγγελματικό αθλητισμό, όμως, οι παυσίπονες είναι παντού. Πιστεύω πως κανένα άθλημα σε αυτό το επίπεδο δεν λειτουργεί χωρίς αυτά», σημείωσε.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τα δικαστήρια, όπου ο Κλάσνιτς δικαιώθηκε. Το δικαστήριο καταλόγισε ευθύνες στη Βέρντερ Βρέμης και στους γιατρούς της ομάδας, επιδικάζοντάς του αποζημίωση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και επιπλέον 100.000 ευρώ για ιατρική αμέλεια. Του αναγνωρίστηκε επίσης το δικαίωμα αποζημίωσης για την πρόωρη διακοπή της καριέρας του.